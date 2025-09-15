الإثنين 15 سبتمبر 2025
نتنياهو: ترامب جعل العالم أفضل وهو أعظم صديق لإسرائيل

 زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو:  نعلم أن علينا أن نهزم حماس وأن نضمن أنهم غير قادرين على تحويل غزة لمصدر تهديد لنا.

نتنياهو: لا يوجد حليف لإسرائيل أفضل من أمريكا

وشدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي علي أن دولة الاحتلال لا تملك حليفا أفضل من الولايات المتحدة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم.

وتابع: ملتزمون بإعادة الرهائن من غزة وعلينا أن نهزم حماس، وهناك حكومات ضعيفة تضغط علينا بسبب ضغوط الأقليات فيها.

 وادعى أن  الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب  جعل العالم أفضل وهو أعظم صديق لإسرائيل.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فى القدس.

وتعد زيارة روبيو إلى إسرائيل الثانية منذ توليه منصبه فى يناير الماضي، حيث يعتزم تأكيد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وإعادة المحتجزين.

وكان روبيو قد صرح  قبيل توجهه إلى إسرائيل بأن الولايات المتحدة "ليست سعيدة" بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في قطر، لكن الهجوم لن يغير وضع التحالف بين واشنطن وإسرائيل.

