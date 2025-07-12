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عصام كامل: سقوط العراق بداية مشروع الشرق الأوسط الجديد وإيران زلزلت الكيان (فيديو)

الكاتب الصحفي عصام
الكاتب الصحفي عصام كامل، فيتو

أكد الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع "فيتو"، أن سقوط العراق كان لحظة فارقة في تاريخ المنطقة، ومفتاحًا لتشكيل خريطة الشرق الأوسط الجديد التي تتسارع أحداثها حاليًا، مشددًا على أن المقاومة في غزة ولبنان واليمن تُحدث تحولًا استراتيجيًا في موازين القوى.

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وقال عصام كامل خلال لقائه ببرنامج “إشاعة ولا” الذي تقدمه الإعلامية البارزة حياة عبدون بالتليفزيون المصري: إن فكرة تشكيل الشرق الأوسط الجديد بدأت مع سقوط العراق، مضيفًا أن:
"إخراج العراق من معادلة القوة تم بمساهمة بعض الدول العربية دون أن تدري، مما مهد الطريق أمام إيران لتصبح دولة مهيمنة في الخليج".

 

حزب الله والحوثيون وإيران: تسارع خريطة التقسيم

 

وأوضح عصام كامل أن"مجموعة الحروب الأخيرة التي خاضها حزب الله، والحوثيون، وإيران، عجّلت بفرض خريطة الشرق الأوسط الجديد".
 

وأشار إلى أن:"رئيس وزراء الاحتلال أعلن بالفعل ملامح هذه الخريطة، لكنها لا تزال تواجه مقاومة شرسة من قوى إقليمية فاعلة".

 

هل انتصر الاحتلال في غزة؟.. سؤال بلا إجابة

 

وتساءل كامل:"هل انتصر الكيان المحتل على حماس؟ لا. لقد قتل 60 ألف شخص، بينهم 18 ألف طفل وآلاف النساء والعجائز، بينما الشارع الإسرائيلي نفسه يعيش حالة من الانهيار بسبب الخسائر الكبيرة التي يتلقاها جنوده في غزة".
 

وأكد:"الاحتلال لم يحقق هدفه المعلن بالقضاء على حماس، وبالتالي لا يمكن وصف ما جرى بأنه نصر".

إيران تقاتل الغرب وليس فقط إسرائيل

 

ولفت إلى أن إيران لم تكن تقاتل الكيان الصهيوني فقط، بل الغرب كله ممثلًا في أوروبا والولايات المتحدة"، مضيفًا أن ما حققته طهران زلزل الكيان الصهيوني، والاحتلال هو من طلب وقف إطلاق النار، وليس العكس، كما أن ترامب صرّح بأن نتنياهو هو من طالبه بإنهاء الحرب".

حزب الله لم ينتهِ.. ولا يزال ثابتًا على موقفه

 

وردًا على من يروّج لانتهاء دور حزب الله، قال كامل:"هذا غير صحيح، فقادة الحزب ما زالوا يعلنون التزامهم تجاه الدولة اللبنانية، مع التأكيد على أن انسحاب الاحتلال من كل شبر لبناني، خصوصًا مزارع شبعا، شرط أساسي".

 

الحوثيون يضربون الداخل الصهيوني ويوقفون الملاحة

وأكد عصام كامل أن الحوثيين لا يزالون يوجهون ضربات موجعة، ليس فقط في البحر الأحمر، بل أيضًا داخل الكيان الصهيوني نفسه، حيث تسببت هجماتهم في وقف الملاحة الجوية بمطار بن جوريون".
 

وقال:"هناك قوى على الأرض تقول كلمتها وتُفشل أهداف نتنياهو المتعلقة بإعادة تشكيل خريطة المنطقة".

 

خريطة المقاومة تتحدى خريطة التقسيم

اختتم الكاتب الصحفي تصريحاته بالتأكيد على أن:"المقاومة في غزة ولبنان واليمن أثبتت أن مشروع تفتيت المنطقة لن يمر بسهولة، وأن هناك شعوبًا وقوى إقليمية ترفض الهيمنة، وتُعيد رسم الواقع بمعادلات مختلفة".
 

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