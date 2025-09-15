روبيو خلال زيارته لإسرائيل: علينا إنهاء حماس كجهة تهدد استقرار المنطقة

زعم وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، اليوم الإثنين، خلال زيارته لإسرائيل، أن حماس تنظيم إرهابي وعليها تسليم سلاحها، فهي تستخدم سكان غزة دروعا بشرية.

روبيو يطالب بإنهاء حماس من المنطقة

وأضاف روبيو :"نركز الآن على الدور الذي يمكن أن تؤديه قطر في إبرام صفقة في غزة، ويجب أن تنتهي كجهة مسلحة تهدد استقرار المنطقة ولا فرصة للسلام دون ذلك.

وتابع: سكان غزة يستحقون مستقبلا أفضل وهذا لن يتحقق إلا بتدمير حماس، فلا يمكن لها مواصلة العمل المسلح وتهديد السلام والاستقرار والرئيس ترمب ملتزم بذلك.

روبيو يجتمع بنتنياهو في إسرائيل

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت عبرت فيه أوثق حليفة لإسرائيل عن قلقها إثر الغارات الجوية على قطر والتي تهدد بنسف المحاولات المتعثرة للتوصل إلى هدنة في غزة.

وحدد روبيو موعد هذه الزيارة التضامنية قبل أسبوع من موعد انعقاد قمة بمبادرة فرنسية سعودية في الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي ندد به نتنياهو.

