الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو: هجومنا على قطر قرار إسرائيلي مستقل ونتحمل مسئوليته بشكل كامل

نتنياهو، فيتو
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أن هجوم تل أبيب على قطر قرار إسرائيلي مستقل ويتحمل مسئوليته بشكل كامل.

إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة عن استهداف قادة حماس في الدوحة

وقال خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الأمريكى اليوم خلال زيارته إلى القدس: إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة عن استهداف قادة حماس في الدوحة.

حماس لا تريد السماح لسكان غزة بالمغادرة

وزعم أن حماس لا تريد السماح لسكان غزة بالمغادرة، قائلًا: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة لم يفشل.

حماس ر قرار إسرائيلي مستقل قادة حماس الدوحة نتنياهو

