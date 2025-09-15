نتنياهو: هجومنا على قطر قرار إسرائيلي مستقل ونتحمل مسئوليته بشكل كامل

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أن هجوم تل أبيب على قطر قرار إسرائيلي مستقل ويتحمل مسئوليته بشكل كامل.

إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة عن استهداف قادة حماس في الدوحة

وقال خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الأمريكى اليوم خلال زيارته إلى القدس: إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة عن استهداف قادة حماس في الدوحة.

حماس لا تريد السماح لسكان غزة بالمغادرة

وزعم أن حماس لا تريد السماح لسكان غزة بالمغادرة، قائلًا: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة لم يفشل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.