روبيو يفتتح جولته الخارجية غدا السبت بزيارة إسرائيل وبريطانيا

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الوزير مارك روبيو سيبدأ جولة غدا السبت تشمل إسرائيل وبريطانيا، حسبما أفادت تقارير إخبارية

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن روبيو سيؤكد لإسرائيل التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمنها، وسيشدد على ضمان عدم سيطرة حماس على غزة مرة أخرى.

وأشارت إلى أن روبيو سيبحث مكافحة التحركات المناهضة لإسرائيل مثل الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية.

وقبل وقت سابق من اليوم، أكدت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 50 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 37 بمدينة غزة وشمال القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

من جانبه، قال مصدر في جهاز الإسعاف والطوارئ: إن 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 14 فلسطينيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمنطقة التوام شمالي مدينة غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.