الأحد 16 فبراير 2025
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خارج الحدود

بدء الاجتماع بين نتنياهو وروبيو

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد،  أن نتنياهو يعقد الآن لقاء مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في القدس.سيعقب اللقاء اجتماع موسع.
 

ووصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد،  للاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه في القدس في إطار جولته الأولى في المنطقة.

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وذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها أمس  السبت، أن  وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وصل إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

وزير الخارجية الأمريكي يصل تل أبيب 

وفي وقت سابق نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إن  وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخطط لزيارة الشرق الأوسط منتصف فبراير الجاري".

وزير الخارجية الأمريكي يخطط لزيارة الشرق الأوسط

وتأتي هذه الزيارة إلى المنطقة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستفزازية عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

ولاقت تصريحات ترامب رفضًا دوليًّا واسعًا، وأيدت غلب دول العالم والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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وزير الخارجية الأمريكي تل أبيب نتنياهو القدس غزة

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