الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة الثالثة

يوفنتوس يتقاسم صدارة
يوفنتوس يتقاسم صدارة الدوري الايطالي مع نابولي

ترتيب الدوري الإيطالي، يتقاسم نابولي ويوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام مباريات الجولة الثالثة اليوم الاثنين.

ويلتقي مساء اليوم الإثنين، هيلاس فيرونا مع كريمونيزي، وكومو مع جنوى في ختام مواجهات الأسبوع الثالث من الكالتشيو.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة الثالثة 

1- نابولي 9 نقاط
2- يوفنتوس 9 نقاط
3- أودينيزي 7 نقاط
4- كريمونيزي 6 نقاط
5- ميلان 6 نقاط
6- روما 6 نقاط
7- أتالانتا 5 نقاط
8- كالياري 4 نقاط
9- تورينو 4 نقاط
10- كومو 3 نقاط
11- إنتر 3 نقاط
12- لاتسيو 3 نقاط
13- بولونيا 3 نقاط
14- ساسولو 3 نقاط
15- فيورنتينا نقطتان
16- جنوى نقطة واحدة
17- فيرونا  نقطة واحدة
18- بيسا  نقطة واحدة
19- بارما  نقطة واحدة
20- ليتشي  نقطة واحدة

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 


 

