السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يوفنتوس يهزم إنتر ميلان 4-3 في كلاسيكو الدوري الإيطالي

يوفنتوس وإنتر
يوفنتوس وإنتر

فاز يوفنتوس على إنتر ميلان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب “أليانز ستاديوم” في تورينو، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي اليوفي كل من كيلي، يلدز، تورام، وفاسيلي بينما سجل لإنتر ميلان كل من هاكان تشالهان أوجلو هدفين وتورام هدف.

تشكيل يوفنتوس أمام إنتر

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.

خط الدفاع: لويد كيلي، جليسون بريمر، فيديريكو جاتي.

خط الوسط: ماكيني، كيفرين تورام، مانويل لوكاتيلي، بيير كالولو.

خط الهجوم: كينان يلدز، تيون كووبميينيرز، فيلافيتش.

الصورة

تشكيل إنتر ميلان أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، فرانشيسكو أتشيربي، مانويل أكانجي.

خط الوسط: كارلوس،مختاريان، هاكان تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا، دينزل دومفريس.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

الصورة

 

ويحتل يوفنتوس الأول برصيد 9 نقاط بينما يأتي انتر ميلان بالمركز السادس برصيد 3 نقاط.

المواجهة بين الفريقين تعود جذورها إلى 1909، حيث يعدان الأكثر تتويجًا بالكالتشيو.

وشهد الموسم الماضي مواجهتين مثيرتين بين الفريقين، الأولى انتهت بالتعادل 4-4 في ميلانو، فيما حسم يوفنتوس لقاء الإياب بثنائية قادته لتفوق جديد على أرضه.

وإجمالًا، خاض الفريقان 240 مواجهة رسمية، فاز يوفنتوس في 110 لقاءات، بينما حقق إنتر 70 انتصارًا، وانتهت 60 مواجهة بالتعادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي هاكان تشالهان أوغلو هاكان تشالهان أوجلو تشكيل يوفنتوس لاوتارو مارتينيز نيكولو باريلا مانويل أكانجي ماركوس تورام

مواد متعلقة

الدوري الممتاز، الزمالك يتقدم على المصري بهدف في الشوط الأول

عدي الدباغ يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك المصري

تعادل سلبي بين الزمالك والمصري بعد 15 دقيقة

كلاسيكو الدوري الإيطالي، يوفنتوس ينهي الشوط الأول لصالحه أمام إنتر ميلان

ريال مدريد يهزم سوسيداد 2-1 ويواصل تصدر الدوري الإسباني

كلاسيكو الدوري الإيطالي، تشكيل موقعة إنتر ميلان ويوفنتوس

ريال مدريد يتقدم على سوسيداد بثنائية في الشوط الأول

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام نيس في الدوري الفرنسي

الأكثر قراءة

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

الدوري السعودي، الهلال يتأخر أمام القادسية بهدف في الشوط الأول (فيديو)

الديون وتخفيضها

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads