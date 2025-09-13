يوفنتوس يهزم إنتر ميلان 4-3 في كلاسيكو الدوري الإيطالي

فاز يوفنتوس على إنتر ميلان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب “أليانز ستاديوم” في تورينو، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي اليوفي كل من كيلي، يلدز، تورام، وفاسيلي بينما سجل لإنتر ميلان كل من هاكان تشالهان أوجلو هدفين وتورام هدف.

تشكيل يوفنتوس أمام إنتر

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.

خط الدفاع: لويد كيلي، جليسون بريمر، فيديريكو جاتي.

خط الوسط: ماكيني، كيفرين تورام، مانويل لوكاتيلي، بيير كالولو.

خط الهجوم: كينان يلدز، تيون كووبميينيرز، فيلافيتش.

تشكيل إنتر ميلان أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، فرانشيسكو أتشيربي، مانويل أكانجي.

خط الوسط: كارلوس،مختاريان، هاكان تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا، دينزل دومفريس.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

ويحتل يوفنتوس الأول برصيد 9 نقاط بينما يأتي انتر ميلان بالمركز السادس برصيد 3 نقاط.

المواجهة بين الفريقين تعود جذورها إلى 1909، حيث يعدان الأكثر تتويجًا بالكالتشيو.

وشهد الموسم الماضي مواجهتين مثيرتين بين الفريقين، الأولى انتهت بالتعادل 4-4 في ميلانو، فيما حسم يوفنتوس لقاء الإياب بثنائية قادته لتفوق جديد على أرضه.

وإجمالًا، خاض الفريقان 240 مواجهة رسمية، فاز يوفنتوس في 110 لقاءات، بينما حقق إنتر 70 انتصارًا، وانتهت 60 مواجهة بالتعادل.

