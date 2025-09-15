الإثنين 15 سبتمبر 2025
مودريتش ينقذ نجم ميلان من غضب الجماهير

مودريتش
مودريتش

كشفت تقارير صحفية أن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ميلان، أنقذ زميله المكسيكي سانتياجو خيمينيز، من صافرات الاستهجان في ملعب سان سيرو، بعدما طالب الجماهير بالتصفيق له لحظة استبداله خلال مواجهة بولونيا.

وانقلب مشجعو ميلان على خيمينيز بسبب تراجع مستواه وإهداره لعدة فرص أبرزها عندما انفرد بسكوروبسكي، حارس بولونيا، إثر تمريرة رائعة من كريستيان بوليسيتش.

ووفقًا لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فقد خطف مودريتش الأنظار عندما أشار لجماهير سان سيرو أن تدعم خيمينيز بدلا من توجيه الصافرات ضده عندما قرر المدرب ماسيميليانو أليجري باستبداله بالفرنسي كريستوفر نكونكو.

 

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن تحويل صافرات الجمهور إلى تصفيق لخيمينيز كانت لقطة أبرزت قيمة النجم الكرواتي وأهمية الروح الجماعية داخل الفريق.

وجاءت هذه اللفتة في وقت بدأ فيه المهاجم المكسيكي محاولة استعادة ثقة أليجري وزملائه، رغم معاناته من ضغوط كبيرة عقب فترة انتقالات صيفية صعبة عاش خلالها هاجس الرحيل عن النادي.

