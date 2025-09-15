الدوري الإيطالي، خطأ تحكيمي يتصدر مباراة ميلان وبولونيا

الدوري الإيطالي، أكد الخبير التحكيمي لوكا ماريلي، في تصريحات صحفية، أن حكم تقنية الفيديو ارتكب خطأ جسيما، أكثر من حكم الساحة ماتيو مارسينارو، خلال مباراة ميلان وبولونيا، أمس الأحد، في ثالث جولات الكالتشيو.

وكان الروسونيري متقدما بنتيجة 1-0، عندما تعرض كريستوفر نكونكو لدفعة من الخلف من مدافع بولونيا لوكومي.

وأشار الحكم باستمرار اللعب، قبل أن ينهض لاعب ميلان ويسقط مرة أخرى بعد احتكاك مع ريمو فريلير.



وفي لحظة احتكاك فريلير، أشار مارسينارو إلى نقطة الجزاء، محتسبًا ركلة جزاء لصالح نكونكو وميلان، قبل أن يستدعيه حكم الفيديو، مايكل فابري، ولم يعرض سوى إعادة للقطة احتكاك نكونكو مع فريلير، والتي لم يلمس فيها الأخير، كاحل لاعب ميلان.

إلغاء ركلة الجزاء وطرد مدرب ميلان

ثم أعلن حكم الساحة قراره في أرض الملعب، بأن لاعب بولونيا رقم 8 (فريلير) لم يرتكب أي مخالفة، وهو ما تم إلغاء ركلة الجزاء على إثرها، مما فجر رد فعل غاضب من أليجري مدرب ميلان، الذي تم طرده بداعي الاعتراض.

وصرح ماريلي لشبكة دازن: "الخطأ الجسيم يكمن في تقنية الفيديو، صحيح أن مارسينارو أخطأ في عدم احتساب ركلة الجزاء، عندما رأى لأول مرة، دفع لوكومي إلى نكونكو، وهو ما كان تدخلا واضحا تماما".

وأوضح: "لكن الخطأ الكبير كان من تقنية الفيديو، التي لم تعرض لحكم الساحة سوى لقطة التدخل الثاني من فريلير، لذا لم يسنح للحكم سوى خيار مشاهدة الجزء الثاني من الحادثة، وليس الجزء الأول الذي فاته بوضوح".

وأضاف: "يمكن وصف عدم احتساب ركلة الجزاء في التدخل الأول، بأنه خطأ واضح، كان نكونكو واضحا أمام الحارس سكوروبسكي، وتعرض لتدخل من الخلف من لوكومي الذي دفعه دون أي فرصة للحصول على الكرة".

وواصل: "بدلا من عرض الحادثتين على الحكم، الذي كان من الممكن أن يشهر البطاقة الحمراء لمدافع بولونيا على الالتحام الأول، عُرضت عليه لقطة الالتحام الثاني، والذي نتفق جميعا على أنها لم تكن مخالفة".

وأتم: "كانت فرصة تسجيل واضحة لنكونكو دون إمكانية لعب الكرة من المدافع، لذا البطاقة الحمراء كانت مناسبة في هذه الحالة، واحتساب ركلة جزاء أمر ضروري".

