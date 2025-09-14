الإثنين 15 سبتمبر 2025
مودريتش يقود ميلان للفوز على بولونيا في الدوري الإيطالي

ميلان وبولونيا، فيتو
انتهت مباراة ميلان ضد بولونيا بنتيجة 0/1 للروسونيري، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي.

سجل لوكا مودريتش هدف ميلان في شباك بولونيا في الدقيقة 61.

ودفع أليجري بالوافد الجديد أدريان رابيو، في خط الوسط، ليظهر لأول مرة مع الروسونيري منذ انتقاله في الصيف قادما من مارسيليا الفرنسي.

فيما قاد المكسيكي سانتياجو خيمينيز خط الهجوم ومن خلفه لوفتوس تشيك، في ظل غياب الثنائي رافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش.

تشكيل ميلان ضد بولونيا

ماينان - توموري - جابيا - بافلوفيتش - ساليمايكيرس - فوفانا - مودريتش - رابيو - إستوبينان - لوفتوس تشيك - خيمينيز.

تشكيل بولونيا أمام ميلان

سكوروبسكي - زوريتا - لوكيمي - هيجيم - ليكوجيانيس - فيرجسون - فريلير - أورسوليني - فابيان - كامبياجي - كاسترو.

