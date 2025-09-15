ميلان يفقد نجمه أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية أن ميلان الإيطالي تلقى ضربة قوية خلال مواجهته أمام بولونيا، بعد أن اضطر الحارس الفرنسي مايك ماينان لمغادرة الملعب مصابًا في الدقيقة 55، حين كان التعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

وجاءت الإصابة بينما كان لاعبو بولونيا في نصف ملعب ميلان، حيث طلب ماينان التبديل بنفسه، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي لفحص إصابته في ربلة الساق اليمنى، لكن دون جدوى.

ووفقًا لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، غادر الحارس الأساسي لمنتخب فرنسا أرضية الملعب وهو يعرج بوضوح، دون الحاجة لمساعدة الأطباء، ليضطر المدرب ماسيميليانو أليجري لإشراك البديل تيراتشانو، الذي أصبح الحارس الثاني للفريق هذا الموسم بدلًا من سبورتيلو.



وأشارت الشبكة الإيطالية ذاتها إلى أن ماينان غادر ملعب سان سيرو مستخدمًا العكازات.

موقف ماينان من مباراة ميلان وأودينيزي

وأكد أليجري في تصريحاته لشبكة "DAZN" أن ماينان سيغيب عن لقاء أودينيزي المقرر يوم السبت 20 سبتمبر الجاري، قائلا: "لا أعتقد أنه سيكون حاضرًا لأن إصابة ربلة الساق خطيرة. تيراتشانو قدم أداءً جيدًا في ظهوره الأول على سان سيرو وأنا سعيد به. لدينا أيضًا تورّياني الذي يتمتع بجودة عالية. المهم أن نواصل العمل كفريق واحد، فهذا الروح الجماعية تساعدنا حتى في أصعب اللحظات، خطوة بخطوة".

وانتهت مباراة ميلان ضد بولونيا بنتيجة 0/1 للروسونيري، في المباراة التي جرت، مساء الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي.

وسجل لوكا مودريتش هدف ميلان في شباك بولونيا في الدقيقة 61.



