كرة اليد، حضور مجاني للجماهير في مونديال الأندية بالقاهرة

كرة اليد، قرر مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لأندية كرة اليد، فتح الباب أمام حضور الجماهير بالمجان، في مباريات البطولة المقرر لها خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل، بالقاهرة.

ومن جانبه، أكد عمرو صلاح مدير البطولة، أن اللجنة المنظمة قررت فتح الباب أمام الجماهير بالمجان لحضور منافسات البطولة، وذلك على غرار ما تم في منافسات بطولة العالم لمنتخبات الشباب التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة.

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، خلال نسختها المقبلة، مشاركة 3 فرق أوروبية وهو ما يؤكد أن المستوى الفني والمنافسة على اللقب لن تكون سهلة.

وتأتي قائمة الفرق الأوروبية كالتالي:

فيزبريم المجري - بطل العالم 2024

ماجديبورج الألماني - بطل دوري أبطال أوروبا 2025

برشلونة - دعوة من الاتحاد الدولي.

