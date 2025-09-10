الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كرة اليد، 6 لاعبين مصريين يظهرون اليوم في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، تنطلق اليوم الأربعاء منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد للموسم الحالي 2025 /2026.

وتقام ضمن منافسات اليوم 4 مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات، أبرزها مواجهتي فيزبريم المجري مع ألبورج الدنماركي، وباريس سان جيرمان الفرنسي مع ماجديبورج الألماني.

وتشهد منافسات اليوم ظهور 6 لاعبين مصريين مع فريقي فيزبريم المجري وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتضم قائمة اللاعبين المصريين كلا من،

يحيى خالد - باريس سان جيرمان

عبد الرحمن فيصل - باريس سان جيرمان

يحيى الدرع - فيزبريم المجري

علي زين - فيزبريم المجري

أحمد عادل - فيزبريم المجري

أحمد هشام دودو - فيزبريم المجري

وتنقل أون سبورت اليوم المواجهات التالية في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد،

فيزبريم المجري × ألبورج الدنماركي - 7:45 مساء | أون سبورت 2

باريس سان جيرمان الفرنسي × ماجديبورج الألماني - 9:45 مساء | أون سبورت 2

كرة اليد دوري أبطال أوروبا لكرة اليد باريس سان جيرمان فيزبريم المجري

