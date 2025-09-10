كرة اليد، 6 لاعبين مصريين يظهرون اليوم في دوري أبطال أوروبا

كرة اليد، تنطلق اليوم الأربعاء منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد للموسم الحالي 2025 /2026.

وتقام ضمن منافسات اليوم 4 مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات، أبرزها مواجهتي فيزبريم المجري مع ألبورج الدنماركي، وباريس سان جيرمان الفرنسي مع ماجديبورج الألماني.

وتشهد منافسات اليوم ظهور 6 لاعبين مصريين مع فريقي فيزبريم المجري وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتضم قائمة اللاعبين المصريين كلا من،

يحيى خالد - باريس سان جيرمان

عبد الرحمن فيصل - باريس سان جيرمان

يحيى الدرع - فيزبريم المجري

علي زين - فيزبريم المجري

أحمد عادل - فيزبريم المجري

أحمد هشام دودو - فيزبريم المجري

وتنقل أون سبورت اليوم المواجهات التالية في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد،

فيزبريم المجري × ألبورج الدنماركي - 7:45 مساء | أون سبورت 2

باريس سان جيرمان الفرنسي × ماجديبورج الألماني - 9:45 مساء | أون سبورت 2

