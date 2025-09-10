كرة اليد، 6 لاعبين مصريين يظهرون اليوم في دوري أبطال أوروبا
كرة اليد، تنطلق اليوم الأربعاء منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد للموسم الحالي 2025 /2026.
وتقام ضمن منافسات اليوم 4 مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات، أبرزها مواجهتي فيزبريم المجري مع ألبورج الدنماركي، وباريس سان جيرمان الفرنسي مع ماجديبورج الألماني.
وتشهد منافسات اليوم ظهور 6 لاعبين مصريين مع فريقي فيزبريم المجري وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وتضم قائمة اللاعبين المصريين كلا من،
يحيى خالد - باريس سان جيرمان
عبد الرحمن فيصل - باريس سان جيرمان
يحيى الدرع - فيزبريم المجري
علي زين - فيزبريم المجري
أحمد عادل - فيزبريم المجري
أحمد هشام دودو - فيزبريم المجري
وتنقل أون سبورت اليوم المواجهات التالية في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد،
فيزبريم المجري × ألبورج الدنماركي - 7:45 مساء | أون سبورت 2
باريس سان جيرمان الفرنسي × ماجديبورج الألماني - 9:45 مساء | أون سبورت 2
