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رياضة

كرة اليد، القاهرة تستضيف قرعة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، فيتو

كرة اليد، تقام قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، على هامش منافسات بطولة العالم للناشئين، المقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس المقبل.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد رسميًّا، عن توجيه الدعوة لبرشلونة الإسباني، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، المقرر لها خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل.

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الشارقة الإماراتي - بطل آسيا 2025

تاوباتي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية 2025

كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - بطل أمريكا الشمالية والكاريبي 2025

جامعة سيدني الأسترالي - بطل أوقيانوسيا 2025

برشلونة - دعوة من اللجنة المنظمة

وتقام بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، خلال الفترة من 26 سبتمبر المقبل وحتى 2 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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كرة اليد كأس العالم للأندية سوبر جلوب بطولة العالم للناشئين برشلونة الإسباني

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