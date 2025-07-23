الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، الأهلي يدعم صفوفه بصفقة محلية جديدة

محمد عماد أوكا، فيتو
محمد عماد أوكا، فيتو

كرة اليد، نجح مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع محمد عماد أوكا لاعب طلائع الجيش، بعقد يمتد لـ4 سنوات، في إطار خطة التدعيم للموسم الجديد 2025/2026.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

 

الزمالك يتعاقد مع الفرنسي فرانك موريس

وعلى الجانب الآخر، أعلن نادي الزمالك عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الفرنسي فرانك موريس، لتولي قيادة  فريق كرة اليد بالنادي، في خطوة تستهدف تعزيز الطموحات المحلية والقارية للقلعة البيضاء.

ويُعد فرانك موريس من الأسماء المرموقة في عالم تدريب كرة اليد الأوروبية، إذ يتمتع بسيرة ذاتية مميزة وخبرة طويلة في إدارة الفرق المحترفة. وُلد موريس في 10 ديسمبر 1971، وبدأ مسيرته التدريبية منذ مطلع الألفية، حيث عمل مستشارًا فنيًا للاتحاد الفرنسي لكرة اليد في الفترة من 2002 إلى 2007، كما شغل منصب مساعد مدرب منتخب فرنسا للشباب عام 2006.

حقق فرانك موريس أولى إنجازاته الكبرى عندما قاد نادي بيسانسون الفرنسي للتتويج بدوري الدرجة الثانية والصعود إلى الدوري الفرنسي الممتاز في عام 2007، وهو ما أهّله لاحقًا للفوز بجائزة أفضل مدرب في دوري الدرجة الثانية عام 2010.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد النادي الأهلي الأهلي محمد عماد أوكا طلائع الجيش نادي الزمالك

مواد متعلقة

كرة اليد، القاهرة تستضيف قرعة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”

كرة اليد، الاتحاد الدولي يخطر الأهلي بأحقية اختيار مجموعته في المونديال

بمشاركة الأهلي والزمالك، اكتمال عقد الفرق المتأهلة لمونديال كرة اليد “سوبر جلوب”

اتحاد كرة اليد يبحث سيناريوهات حضور الجماهير في مونديال الناشئين

الأكثر قراءة

بعد طمأنة الرئيس، التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم

أميرة فراج تعلن انفصالها عن المطرب أحمد فهمي

رئيس الوزراء: نعمل حاليا على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

تنظيم الاتصالات يقر تعويضات لعملاء فودافون المتأثرين من عطل الشبكة أمس

مدبولي: اتفقنا مع شركات الأدوية على زيادات متدرجة في الأسعار

أسعار سيارات GAC GS4 MAX خلال شهر يوليو

الثاني على الثانوية العامة علمي علوم يكشف عن حديث للنبي وراء تفوقي

مصطفى كامل ينفعل على الهواء ويوجه رسالة لراغب علامة (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

سعر القصدير يقترب من 33 ألف دولار للطن فى البورصات العالمية

المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية 2025 وخطوات التسجيل

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دخول المستشفى في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

هل يحق لمن وجد مالًا أن يطلب مكافأة؟، أمين الفتوى يفجر مفاجأة

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا إسماعيل، أبو العرب، وحكايته مع قبيلة جرهم ووفاة هاجر

المزيد
الجريدة الرسمية