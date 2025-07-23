كرة اليد، الأهلي يدعم صفوفه بصفقة محلية جديدة

كرة اليد، نجح مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع محمد عماد أوكا لاعب طلائع الجيش، بعقد يمتد لـ4 سنوات، في إطار خطة التدعيم للموسم الجديد 2025/2026.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

الزمالك يتعاقد مع الفرنسي فرانك موريس

وعلى الجانب الآخر، أعلن نادي الزمالك عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الفرنسي فرانك موريس، لتولي قيادة فريق كرة اليد بالنادي، في خطوة تستهدف تعزيز الطموحات المحلية والقارية للقلعة البيضاء.

ويُعد فرانك موريس من الأسماء المرموقة في عالم تدريب كرة اليد الأوروبية، إذ يتمتع بسيرة ذاتية مميزة وخبرة طويلة في إدارة الفرق المحترفة. وُلد موريس في 10 ديسمبر 1971، وبدأ مسيرته التدريبية منذ مطلع الألفية، حيث عمل مستشارًا فنيًا للاتحاد الفرنسي لكرة اليد في الفترة من 2002 إلى 2007، كما شغل منصب مساعد مدرب منتخب فرنسا للشباب عام 2006.

حقق فرانك موريس أولى إنجازاته الكبرى عندما قاد نادي بيسانسون الفرنسي للتتويج بدوري الدرجة الثانية والصعود إلى الدوري الفرنسي الممتاز في عام 2007، وهو ما أهّله لاحقًا للفوز بجائزة أفضل مدرب في دوري الدرجة الثانية عام 2010.

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