الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استمرار وصول القادة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية في الدوحة

قمة عربية بالدوحة،
قمة عربية بالدوحة، فيتو

 أفادت تقارير إخبارية قطرية، باستمرار وصول القادة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة.

وصول قادة الدول العربية والإسلامية إلى الدوحة

 ووصل فى وقت سابق من اليوم، الرئيس السوري أحمد الشرع، كما وصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وكان في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي، الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع.

وتستضيف الدوحة القمة العربية الإسلامية الطارئة اليوم الإثنين، التي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.

 

القمة العربية تناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي

وتناقش القمة مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، الذي عقد أمس الأحد.

وشارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أمس، في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

كانت قطر قد تعرضت لعدوان إسرائيلي جبان استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوحة القمة العربية الإسلامية الطارئة قطر العاصمة القطرية أحمد الشرع

مواد متعلقة

مجلس حقوق الإنسان الأممي يعقد غدا اجتماعا طارئا لمناقشة هجوم إسرائيل على الدوحة

رئيس إيران: نأمل في توصل قمة ‎الدوحة لنتائج تعزز وحدتنا وتماسكنا بمواجهة الاحتلال

متحدث الرئاسة: مشاركة السيسي في قمة الدوحة تأكيد على تضامن مصر الكامل مع قطر

اليوم، الدوحة تستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة مصر

قطر: إسرائيل ترفض مقترحات وقف النار في غزة وهذا ما نفعله مع مصر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق رياض الأطفال بالقاهرة

الأهلي يصارع الزمن لحسم المفاوضات مع السويسري فيشر

كلمة مصر في قمة الدوحة، السيسي يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

يخفي خطط حرب غزة عن الجيش، رئيس الأركان الإسرائيلي يهاجم نتنياهو في جلسة بالكنيست

المتهمة بقتل أطفال دلجا لـ المحكمة: عملت كده علشان ضرتي كانت عايزة جوزي يطلقني

السيسي يبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع قادة قمة الدوحة

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

أبرز الحاضرين والغائبين في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أسعار الكتب المدرسية للمدارس التجريبية للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

من قصص القرآن الكريم، هروب موسى من مصر بعد قتل المصري

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads