متحدث الرئاسة: مشاركة السيسي في قمة الدوحة تأكيد على تضامن مصر الكامل مع قطر

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية تأتي تأكيدًا على تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة، حكومةً وشعبًا، وتجسيدًا لموقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مواجهة هذا العدوان، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

ويتوجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى دولة قطر للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، التي تُعقد في الدوحة، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.



