قطر: إسرائيل ترفض مقترحات وقف النار في غزة وهذا ما نفعله مع مصر

أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن إسرائيل رفضت المقترحات المطروحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الدوحة ستواصل جهودها في الوساطة بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

استمرار الجهود الدبلوماسية

وأوضح وزير الخارجية أن قطر لن تتراجع عن دورها في السعي لإيجاد حل يوقف نزيف الدم، لافتًا إلى أن المحادثات مستمرة مع الأطراف الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها القاهرة وواشنطن.

تحميل الاحتلال المسؤولية

وشدد رئيس الوزراء القطري على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار العمليات العسكرية وعرقلة الجهود الدولية الرامية لوقف النار.

رسالة إلى المجتمع الدولي

وطالب آل ثاني المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن مأساة غزة تستدعي موقفًا أكثر حزمًا من القوى الكبرى.

