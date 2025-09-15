مجلس حقوق الإنسان الأممي يعقد غدا اجتماعا طارئا لمناقشة هجوم إسرائيل على الدوحة

أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” اليوم الإثنين، بأن مجلس حقوق الإنسان الأممي من المقرر أن يعقد غدا اجتماعا طارئا لمناقشة ضربة إسرائيل على الدوحة.

اجتماع طارئ حول الوضع في الشرق الأوسط

وقبل وقت سابق عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا حول الوضع في الشرق الأوسط، بحث خلاله الهجوم الإسرائيلي في قطر.

وشارك في الاجتماع رئيس وزراء دولة قطر ووزير خارجيتها، وقدمت خلاله وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام إحاطة للأعضاء بهذا الشأن قالت خلالها إن الهجوم "صدم العالم".

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم الإثنين، القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس في قطر.

ويأتي انعقاد القمة بعد اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية العرب والمسلمين، عقد أمس الأحد، بحضور وفود رفيعة المستوى من مختلف الدول، في خطوة تهدف إلى صياغة موقف جماعي موحد تجاه التصعيد الإسرائيلي.

حضور لافت لقادة الدول العربية والإسلامية

وشهدت الدوحة أمس الأحد، وصول عدد من القادة والزعماء العرب للمشاركة في القمة، ومن أبرزهم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

