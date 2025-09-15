والدة أطفال دلجا: نفسي أسأل المتهمة ليه عملتي كده في أولادي (فيديو)

طالبت والدة أطفال دلجا في المنيا بإعدام قاتلة زوجها وأطفاله الستة وتحقيق القصاص العادل فيها، في أولى جلسات محاكمتها.

جلسة محاكمة قاتلة زوجها وأبنائه الستة

وقالت والدة الأطفال والزوجة الأولى للمجني عليه:"أنا بطالب بإعدامها، ونفسي أسألها ليه عملتى كده في أولادي، وخربتى بيتى؟".

وكانت محكمة جنايات المنيا قد رفعت الجلسة للتداول، في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الستة، المشهورة إعلاميا بقضية أطفال دلجا، لنظر الجناية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، والمقيدة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.

