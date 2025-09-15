يخفي خطط حرب غزة عن الجيش، رئيس الأركان الإسرائيلي يهاجم نتنياهو في جلسة بالكنيست

أكدت تقارير صحفية إسرائيلية وجود خلاف بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، بشأن خطط احتلال مدينة غزة.

تفاصيل المراحل المقبلة من الحرب

وحسب أحاديث مسربة نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد صرح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخفى عن الجيش تفاصيل المراحل المقبلة من الحرب، في أعقاب العملية الحالية الهادفة إلى احتلال مدينة غزة.

وجاء حديث زامير أمام أعضاء اللجنة الفرعية للاستخبارات والخدمات السرية في الكنيست.

ونُقل عن زامير قوله لأعضاء اللجنة خلال إحاطة مغلقة، الجمعة: "رئيس الوزراء لا يخبرنا بما سيحدث لاحقا. نحن لا نعرف ما الذي نستعد له".

انطلاق العملية المرتقبة لاحتلال غزة

وكرر رئيس الأركان تصريحات أدلى بها في اجتماعات مجلس الوزراء، عندما قال: "إذا كانوا يريدون حكومة عسكرية، فعليهم أن يقولوا لنا إنها حكومة عسكرية".

ووفقا للقناة 12، أبلغ زامير كبار القادة الإسرائيليين قبل انطلاق العملية المرتقبة لاحتلال غزة أن الجيش "ملتزم بأهداف الحرب كما حددها مجلس الوزراء، لكن حماس لن تهزم عسكريا وسياسيا حتى بعد عملية الاستيلاء على المدينة".

انطلاق العملية المرتقبة لاحتلال غزة

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت التقارير أن زامير حذر من أن خطة احتلال مدينة غزة "ستجر إسرائيل إلى احتلال عسكري شامل للقطاع".

ومن جهة أخرى، أفادت "يديعوت أحرونوت" أن زامير وصف جهود مؤسسة غزة الإنسانية لتقديم المساعدات في القطاع المدمر، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بأنها "فاشلة".

