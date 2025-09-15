صحة غزة: النازحون قسرا يتعرضون للاستهداف المباشر من قوات الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يجبر السكان في محافظة غزة على النزوح قسرا تحت القصف.

كما أشارت إلى أن الاحتلال يدفع سكان غزة نحو معسكرات مكتظة تفتقر لمقومات الحياة الأساسية في منطقة المواصي.

وتابعت: النازحون قسرا يتعرضون للاستهداف المباشر في مدينة غزة أو خلال محاولتهم مغادرتها.

وقبل وقت سابق أفادت مصادر طبية بغزة، باستشهاد 17 فلسطينيا في القطاع إثر القصف الإسرائيلي منذ فجر اليوم.

وفيات بسبب سوء التغذية في غزة

وأكدت وزارة الصحة بغزة، أمس، تسجيلها خلال 24 ساعة حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 422 شهيدًا، من بينهم 145 طفلا.

حدوث المجاعة في غزة ليس لغزا

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد قال في وقت سابق: إن حدوث المجاعة في غزة ليس لغزا، وإنها كارثة من صنع البشر وفشل للبشرية.

وأضاف في بيان صحفي أن المجاعة لا تتعلق فقط بالغذاء ولكنها انهيار متعمد للأنظمة الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

وأضاف: "الناس يتضورون جوعا، الأطفال يموتون. ومن يتحملون واجب العمل، يفشلون. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، على إسرائيل التزامات لا لبس فيها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ضمان وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسكان، ولا يمكن أن نسمح باستمرار هذا الوضع بإفلات من العقاب".

