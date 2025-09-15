إعلام عبري: رئيس الأركان حذر من الخطة العسكرية المعتمدة بشأن مدينة غزة

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، نقلا عن مصادر، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير تحدث في الكنيست عن حالة عدم يقين بشأن مراحل الحرب واليوم التالي في غزة.

حالة عدم يقين بشأن مراحل الحرب واليوم التالي في غزة

وأضافت يديعوت أحرونوت عن مصادر: رئيس الأركان قال لأعضاء الكنيست إن نتنياهو لا يخبرهم بالمراحل المقبلة.. لقد قال إنه لا يعرف إذا كانت الحكومة تريد حكما عسكريا في غزة أم لا.

الخطة العسكرية المعتمدة بشأن مدينة غزة

وتابعت يديعوت أحرونوت عن مصادر: رئيس الأركان وصف منظومة توزيع المساعدات بغزة بالفاشلة.. كما حذر من الخطة العسكرية المعتمدة بشأن مدينة غزة.

اختتمت يديعوت أحرونوت عن المصادر: رئيس الأركان تحدث عن خطر على الجنود والمخطوفين حال تنفيذ العملية بمدينة غزة.

