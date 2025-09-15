الإثنين 15 سبتمبر 2025
خارج الحدود

17 شهيدا في غزة في القصف الإسرائيلي منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
أفادت مصادر طبية بغزة، باستشهاد 17 فلسطينيا في القطاع إثر القصف الإسرائيلي منذ فجر اليوم.

 

وفيات بسبب سوء التغذية في غزة

وأكدت وزارة الصحة بغزة، أمس، تسجيلها خلال 24 ساعة حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 422 شهيدًا، من بينهم 145 طفلا. 

 

حدوث المجاعة في غزة ليس لغزا

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد قال في وقت سابق: إن حدوث المجاعة في غزة ليس لغزا، وإنها كارثة من صنع البشر وفشل للبشرية.

 وأضاف في بيان صحفي أن المجاعة لا تتعلق فقط بالغذاء ولكنها انهيار متعمد للأنظمة الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

وأضاف: "الناس يتضورون جوعا، الأطفال يموتون. ومن يتحملون واجب العمل، يفشلون. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، على إسرائيل التزامات لا لبس فيها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ضمان وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسكان، ولا يمكن أن نسمح باستمرار هذا الوضع بإفلات من العقاب".

