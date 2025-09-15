الفنان محمد طعيمة: واجهنا صعوبات في تصوير جميع مشاهد "حكاية الوكيل"

كشف الفنان محمد طعيمة لـ فيتو عن تفاصيل ترشيحه لـ"حكاية الوكيل" ضمن مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” والصعوبات التي واجهته أثناء تصوير دوره.

وجاء نص الحوار كالتالي:

بداية كيف جاء لك سيناريو جلال في حكاية الوكيل؟

من رشحني لهذا الدور هو المنتج كريم أبو ذكري، فهو منتج فنان ونادرًا ما نجد في مصر منتجين يستحقون هذا اللقب. كريم أبو ذكري كان جريئًا في أن يراني في هذه الشخصية.

كيف استعددت لشخصية جلال ؟

لم أنم منذ حصولي على سيناريو العمل، وكنت أستغل كل دقيقة في تقديم شخصية جلال حتى أخرج بها بالشكل المطلوب مني.

هل رأيت حالات مشابهة لشخصية جلال في الحقيقة؟

هناك حالات مشابهة بالفعل موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" وغيرها، لكنني لم آخذ طريقة أداء محددة، بل استلهمت الشكل العام لهذه الشخصيات وتركيبتها.

ما الرسائل الرئيسية التي ترى أن العمل يقدمها؟

من وجهة نظري، الرسالة الأساسية أن الناس لم يعودوا ينظرون إلى الأمام، بل أصبحوا منشغلين بالهواتف المحمولة بشكل مبالغ فيه لدرجة مرضية، أصبحنا أكثر تعلقًا بالهواتف من تعلقنا بأهلنا ومستقبلنا، الشباب اليوم يظنون أن الرزق يأتي بالفُهلوة أو بمجرد بث مباشر يتضمن كلامًا تافهًا، وهذه مشكلة كبيرة، نحن لا نعالج المشكلة بشكل مباشر، لكننا نسلط الضوء عليها.

كيف وجدت المنافسة بين حكاية الوكيل وباقي الحكايات الأخرى؟

كل حكايات ما تراه ليس كما يبدو لها مذاق مختلف وكل قصة لها صناع حاربوا كي تخرج بالشكل المألوف.

هل ترى أن الدراما القصيرة – خمس حلقات – قادرة على إيصال الرسالة؟

بالتأكيد، أرى أن خمس حلقات كافية جدًا لإيصال الفكرة، بل أفضل من ثلاثين حلقة قد تدور في نفس الدائرة، فكرة الخماسيات والسباعيات والعشر حلقات رائعة وتحقق متعة أكبر للمشاهد، وردود الأفعال على الحكايات السابقة أثبتت ذلك بالفعل.

هل شعرت بالخوف من الشخصية قبل تقديمها؟

نعم، بدرجة كبيرة جدًّا، كان خوفي الأكبر ألا أكون على الطريق الصحيح، أو أن أقدّم أداءً مبالغًا فيه أو أقل من المطلوب، لذلك تعاملت مع الشخصية بميزان دقيق للغاية.

نجاح الحكايات الأولى من المسلسل.. هل شكّل ضغطًا عليكم أم سهّل المهمة؟

في الحقيقة وضعنا تحت ضغط كبير، لأن الحكايات السابقة حققت نسب مشاهدة مرتفعة جدًا، لكن في الوقت ذاته، منحنا ثقة أكبر في شركة الإنتاج والفنانين المشاركين، وأكد لنا أننا جزء من عمل ناجح.

ما أصعب المشاهد التي قدمتها في العمل؟

بصراحة، جميع المشاهد كانت صعبة للغاية، على سبيل المثال، مشاهد القبض عليّ قد تبدو عادية وسهلة للمشاهد، لكنها بالنسبة لي كانت ثقيلة جدًا وصعبة على المستوى التمثيلي، يمكنني القول: إن كل مشهد كان تحديًا خاصًّا بحد ذاته.

