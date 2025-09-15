انطلاق أولى قوافل طب الإسكندرية إلى قرية أبيس 7

انطلقت أولى القوافل الطبية الشاملة للعام الجامعى 2025/2026، التي نظمتها كلية الطب بجامعة الإسكندرية إلى قرية أبيس 7، لخدمة أهالى المنطقة، ومواصلة الجهود لتأكيد التزام الجامعة برسالتها نحو خدمة المجتمع.

جاء ذلك فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز دورها المجتمعي وخدمة القرى الأكثر احتياجًا، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور تامر عبد الله، القائم بعمل عميد كلية الطب مقرر لجنة القوافل بالجامعة، أن القافلة قدّمت خدمات طبية متميزة في مختلف التخصصات، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 650 حالة، توزعت بين: الباطنة (96)، الأطفال (97)، الرمد (60)، الأسنان (90)، الأنف والأذن (59)، العظام (115)، الجلدية (101)، والصدرية (33)، وأضاف أن القافلة شارك فيها فريق متكامل من كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، إلى جانب وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، التي قدمت برامج توعوية وتثقيفية للنساء والأطفال شملت موضوعات التغذية السليمة ومخاطر سوء التغذية، والتوعية الاجتماعية بأهمية الحفاظ على النفس وكيفية التعامل مع الغرباء، بالإضافة إلى محاضرات عن السلامة المرورية، ومخاطر إدمان الهواتف المحمولة والألعاب الإلكترونية، إلى جانب الإرشاد حول التعامل الصحي مع تربية الحيوانات المنزلية.

وفي لمسة إنسانية، وزع متطوعو أندية روتاري هدايا على الأطفال لتشجيعهم على التفاعل الإيجابي مع أنشطة القافلة.

