حصاد 6 جولات بالدوري، غزل المحلة ملك التعادلات وهذا موقف الزمالك والإسماعيلي

الدوري المصري، يعد فريق غزل المحلة هو ملك التعادلات في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حتى الآن بعدما تعادل في عدد 5 مباريات من أصل 6 مواجهات خاضها زعيم الفلاحين.

ويأتي البنك الأهلي وسموحة في المرتبة الثانية في الأكثر تعادلا في الدوري بعدما تعادلا الثنائي في عدد 4 مواجهات، فيما يعد الزمالك ووادي دجلة مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي الأقل تعادلا بعدما تعادل كل منهم مباراة واحدة فقط بعد إقامة الجولة السادسة من الدوري.

وأسدل الستار على مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 بمشاركة 21 فريقا.

وفقد غزل المحلة رقمه الغير مسبوق في الدوري المصري بعدما اهتزت شباكه بأول هدف أمام المقاولون في الجولة السادسة بعدما حافظ على نظافة شباكه لعدد 5 مباريات كاملة.

كما يعد فريق غزل المحلة هو الفريق الوحيد في الدوري المصري هذا الموسم الذي حافظ على سجله خاليا من الخسارة بعد مرور الجولة السادسة.

الزمالك يتصدر الدوري

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة السادسة بعدما انتزع الصدارة من أنياب المصري البورسعيدي، فيما تراجع النادي الأهلي مركزين بعدما احتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1- الزمالك 13 نقطة

2- المصري 11 نقطة

3- وادي دجلة 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

5- مودرن سبورت 10 نقاط

6- زد 9 نقاط

7- إنبي 9 نقاط

8- بتروجيت 9 نقاط

9- غزل المحلة 8 نقاط

10- بيراميدز 8 نقاط

11- حرس الحدود 8 نقاط

12- طلائع الجيش 8 نقاط

13- البنك الأهلي 7 نقاط

14- سموحة 7 نقاط

15- الأهلي 6 نقاط

16- الجونة 6 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- الإسماعيلي 4 نقاط

19- المقاولون العرب 3 نقاط

20- فاركو نقطتان

21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

وجاءت نتائج الجولات الستة من بطولة الدوري المصري كالتالي..

نتائج الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري

وادي دجلة 0-0 بيراميدز

سيراميكا كليوباترا 0-2 الزمالك

المصري 3-1 الاتحاد

المقاولون 0-2 زد

سموحة 1-1 الجيش

الإسماعيلي 0-0 بتروجيت

مودرن سبورت 2-2 الأهلي

كهرباء الإسماعيلية 0-1 الجونة

فاركو 0-0 إنبي

البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة

حرس الحدود راحة

نتائج الجولة الثانية من الدوري المصري

زد 0-0 سيراميكا كليوباترا

الاتحاد 1-2 مودرن سبورت

بيراميدز 1-0 الإسماعيلي

الجيش 0-3 المصري

بتروجيت 2-2 كهرباء الإسماعيلية

الأهلي 4-1 فاركو

حرس الحدود 1-0 البنك الأهلي

إنبي 1-0 وادي دجلة

غزل المحلة 0-0 سموحة

الزمالك 0-0 المقاولون العرب

الجونة راحة

نتائج الجولة الثالثة من الدوري المصري

البنك الأهلي 1-1 كهرباء الإسماعيلية

فاركو 0-1 الجيش

المصري 2-2 بيراميدز

الإسماعيلي 0-1 الاتحاد

سيراميكا 2-0 إنبي

الجونة 0-0 غزل المحلة

وادي دجلة 0-1 بتروجت

المقاولون 0-0 حرس الحدود

مودرن سبورت 1-2 الزمالك

سموحة 1-1 زد

الأهلي راحة

نتائج الجولة الرابعة من الدوري المصري

الاتحاد 0-0 البنك الأهلي

إنبي 0-0 الجونة

طلائع الجيش 0-1 الإسماعيلي

غزل المحلة 0-0 الأهلي

زد 1-2 وادي دجلة

بتروجت 1-0 المقاولون

بيراميدز 1-2 مودرن سبورت

كهرباء الإسماعيلية 1-2 سموحة

الزمالك 1-0 فاركو

حرس الحدود 1-1 المصري

سيراميكا كليوباترا راحة

نتائج الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري



المقاولون 0 -1 سيراميكا كليوباترا

الاتحاد 0-3 إنبي

البنك الأهلي 0-0 طلائع الجيش

الجونة 1-1 زد

الإسماعيلي 0-3 غزل المحلة

الأهلي 0-2 بيراميدز

المصري 4-0 كهرباء الإسماعيلية

مودرن سبورت 1-0 حرس الحدود

سموحة 0-0 بتروجيت

وادي دجلة 2-1 الزمالك

فاركو - راحة

نتائج مباريات الجولة السادسة بالدوري المصري

بتروجيت 0-3 البنك الأهلي

زد 1-0 الإسماعيلي

فاركو 0-0 الاتحاد السكندري

غزل المحلة 1-1 المقاولون العرب

حرس الحدود 2-1 الجونة

سيراميكا كليوباترا 1-0 سموحة

الزمالك 3-0 المصري

طلائع الجيش 1-0 مودرن سبورت

كهرباء الإسماعيلية 1-4 وادي دجلة

إنبي 1-1 الأهلي

بيراميدز - راحة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.