مهرجان VS-FILM وأكاديمية الفنون يكرّمان سلماوي تقديرًا لمسيرته ودوره في إثراء الثقافة والإبداع

في أجواء احتفالية مفعمة بالتقدير لقامات الفكر والإبداع، يستعد مهرجان VS-FILM بالتعاون مع أكاديمية الفنون لتكريم الكاتب الكبير محمد سلماوي، تقديرًا لمسيرته الثرية ودوره البارز في إثراء الحياة الثقافية الصحفية الإبداعية.

تقام الاحتفالية يوم 14 أكتوبر المقبل في قاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون، لتوزيع جوائز مسابقة «أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدا »، وسط حضور نخبة من النقاد والأداء والفنانين والصحفيين، حيث سيتم تسليم درع التكريم لسلماوي عرفانا بما قدمه من أعمال أسهمت في تشكيل وعي أجيال من القراء والمبدعين.

أعرب الكاتب الكبير محمد سلماوي عن سعادته بهذا التكريم، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات الثقافية تمثل دعمًا حقيقيًا للنقد البنّاء وترسيخًا لقيمة الكلمة، مؤكدًا أن مستقبل الحركة النقدية في مصر يبشر بمواهب واعدة قادرة على تجديد الخطاب الثقافي والنهوض به.

سلماوي أحد أعمدة الأدب والصحافة والثقافة العربية

ومن جانبها، أكدت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، أن تكريم محمد سلماوي يأتي تقديرًا لمكانته كأحد أعمدة الأدب والصحافة والثقافة العربية، مشددة على أن الأكاديمية تفخر بتقديم مثل هذا الاعتراف الرمزي لقامات أبدعت وأسهمت في صياغة المشهد الثقافي المصري والعربي.

بدوره أعرب د. أسامة أبو نار، رئيس مهرجان VS-FILM، عن سعادته بتنظيم هذه المسابقة بهدف إثراء المشهد النقدي السينمائي، موضحًا أن تكريم سلماوي يعبّر عن التزام المهرجان بدعم الرموز الفكرية التي أثرت الحركة النقدية والأدبية، مضيفًا أن الاحتفالية تمثل مساحة حقيقية لربط الأجيال الجديدة برواد الثقافة.

وأشاد زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان، بدور" سلماوي" في تكريس قيمة الكلمة المسئولة، مؤكدًا أن الاحتفاء به في هذا التوقيت يعكس حرص المهرجان على تكريم للمبدعين الذين ألهموا أجيالًا من القراء والكتاب، وأثبتوا أن النقد البنّاء جزء أصيل من عملية الإبداع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.