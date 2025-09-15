مدرب النصر السعودي بعد الفوز على الخلود: لدينا مشكلة

أكد البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر السعودي أن فريقه لا يزال في مرحلة البناء، مشددًا على أن الفوز على الخلود (2-0) ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي يُعد خطوة مهمة في طريق تحسين الأداء.

تصريحات مدرب النصر

وقال جيسوس في تصريحاته عقب المباراة: "حققنا فوزًا مهمًّا بعد فترة توقف طويلة، لكن النصر ما زال يحتاج إلى المزيد من العمل ليصل إلى مستوى الفرق الكبيرة مثل الهلال والاتحاد والأهلي والقادسية. سجلنا 7 أهداف ولم نستقبل أي هدف، ومع ذلك لا يزال الأداء أقل من الطموحات"، ومشكلة الفريق الوحيدة تكمن في الجانب التنظيمي الدفاعي.

وأضاف المدرب البرتغالي أن غياب الانسجام بين اللاعبين بسبب توقف استمر 16 يومًا كان له أثر واضح، لكنه شدد على ثقته في تحسن الأداء مع تواصل المباريات.

وتحدث جيسوس عن الحضور الجماهيري في ملعب الأول بارك قائلًا: "كنت أتمنى حضورًا أكبر، لكنني أتفهم أن يوم الأحد قد لا يكون الأنسب بسبب ظروف العمل، وأثق أن جماهيرنا ستعوض في المباريات المقبلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.