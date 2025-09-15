الإثنين 15 سبتمبر 2025
رياضة

مدرب النصر السعودي بعد الفوز على الخلود: لدينا مشكلة

خيسوس
خيسوس

أكد البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر السعودي أن فريقه لا يزال في مرحلة البناء، مشددًا على أن الفوز على الخلود (2-0) ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي يُعد خطوة مهمة في طريق تحسين الأداء.

تصريحات مدرب النصر

وقال جيسوس في تصريحاته عقب المباراة: "حققنا فوزًا مهمًّا بعد فترة توقف طويلة، لكن النصر ما زال يحتاج إلى المزيد من العمل ليصل إلى مستوى الفرق الكبيرة مثل الهلال والاتحاد والأهلي والقادسية. سجلنا 7 أهداف ولم نستقبل أي هدف، ومع ذلك لا يزال الأداء أقل من الطموحات"، ومشكلة الفريق الوحيدة تكمن في الجانب التنظيمي الدفاعي.

وأضاف المدرب البرتغالي أن غياب الانسجام بين اللاعبين بسبب توقف استمر 16 يومًا كان له أثر واضح، لكنه شدد على ثقته في تحسن الأداء مع تواصل المباريات.

وتحدث جيسوس عن الحضور الجماهيري في ملعب الأول بارك قائلًا: "كنت أتمنى حضورًا أكبر، لكنني أتفهم أن يوم الأحد قد لا يكون الأنسب بسبب ظروف العمل، وأثق أن جماهيرنا ستعوض في المباريات المقبلة".

