بعد اعتراض ريال مدريد، لجنة الحكام الإسبانية تعترف بالخطأ وتعاقب الفار

اعترفت لجنة الحكام الإسبانية بخطأ قرار الحكم الدولي جيل مانزانو بطرد اللاعب دين هويسين مدافع ريال مدريد خلال مواجهة الفريق أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

خطأ مباراة ريال مدريد

وبحسب صحيفة ماركا أكدت اللجنة أن الحالة لم تكن تستوجب الطرد المباشر، وكان من المفترض الاكتفاء بالبطاقة الصفراء، مشيرة إلى أن القرار أثّر بشكل مباشر على مجريات اللقاء.

ورغم تبرئة الحكم الميداني من سوء النية، فإن لجنة الحكام أعلنت عن معاقبة حكم تقنية الفيديو (VAR) الذي أدار المباراة، وذلك لعدم تدخله لتصحيح القرار الخاطئ أو دعوة مانزانو لمراجعة اللقطة على شاشة الـVAR.

وتسعى اللجنة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز دقة القرارات التحكيمية في المباريات المقبلة، وضمان استخدام تقنية الفيديو بشكل أكثر فعالية لتفادي الأخطاء المثيرة للجدل.

