نجم الخلود السعودي يلعب ضد ميسي ورونالدو في 17 يوما

في مفارقة كروية لافتة، يستعد البرازيلي رامون إنريكي لاعب فريق الخلود الجديد لكتابة فصل مميز في مسيرته، بعدما واجه في آخر مباراة له بقميص فريقه السابق أورلاندو الأمريكي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي.

اللعب ضد رونالدو وميسي في 17 يوما

ولم تمضِ أيام قليلة على تلك المواجهة الكبيرة، والتي كانت يوم 28 أغسطس الماضي حتى يجد إنريكي نفسه أمام اختبار تاريخي آخر في ظهوره الأول مع الخلود، حيث سيواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، في المباراة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي.

وعلق الحساب الرسمي للدوري السعودي على فيس بوك وكتب: رامون إنريكي لاعب الخلود الجديد:

المباراة الأخيرة: لعب ضد ميسي مع فريقه السابق أورلاندو.

المباراة المقبلة: يواجه رونالدو في مباراة النصر والخلود.

