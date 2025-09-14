الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تحدٍّ جديد لزملاء رونالدو، موعد مباراة النصر والخلود والتشكيل المتوقع

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

يستعد فريق النصر لمواجهة ضيفه الخلود مساء اليوم الأحد على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.


موعد مباراة النصر والخلود

تنطلق صافرة مباراة النصر مع الخلود في تمام الساعة التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وستكون القناة الناقلة هي قناة ثمانية (Thmanyah 1 HD) التي تملك حقوق البث للدوري هذا الموسم.


التشكيل المتوقع للنصر ضد الخلود 

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – إينيغو مارتينيز – أيمن يحيى

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبدالله الخيبري – جواو فيليكس

الهجوم: كينجسلي كومان – ساديو ماني – كريستيانو رونالدو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التشكيل المتوقع للنصر التشكيل المتوقع تمام الساعة التاسعة دوري روشن السعودي دوري روشن السعودي للمحترفين رونالدو

مواد متعلقة

لاعب الهلال السعودي يستغيث: يريدون حرماني من كرة القدم

أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي بالدوري السعودي (إنفوجراف)

محمد صلاح يظهر رفقة الجراح العالمي مجدي يعقوب

النصر السعودي يقرر تعديل عقد نواف العقيدي

الأكثر قراءة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

قرار جديد من الخطيب قبل عمومية الأهلي

الشروط والمستندات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

مرتضى منصور يكشف للمحكمة السبب الحقيقي وراء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

التموين تنفي إضافة المواليد عبر استمارة تحديث البيانات

"التموين": الكارت الموحد سيكون بديلا للبطاقات التموينية

وزير الصحة: الدولة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

مزايا وعطايا حافظ القرآن في الآخرة كما جاء بالأحاديث النبوية

الخشت: القرآن يدعو للتفلسف والتفكير النقدي في آيات صريحة الدلالة، والخوف من الفلسفة وهم كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads