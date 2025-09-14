تحدٍّ جديد لزملاء رونالدو، موعد مباراة النصر والخلود والتشكيل المتوقع

يستعد فريق النصر لمواجهة ضيفه الخلود مساء اليوم الأحد على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.



موعد مباراة النصر والخلود

تنطلق صافرة مباراة النصر مع الخلود في تمام الساعة التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وستكون القناة الناقلة هي قناة ثمانية (Thmanyah 1 HD) التي تملك حقوق البث للدوري هذا الموسم.



التشكيل المتوقع للنصر ضد الخلود

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – إينيغو مارتينيز – أيمن يحيى

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبدالله الخيبري – جواو فيليكس

الهجوم: كينجسلي كومان – ساديو ماني – كريستيانو رونالدو

