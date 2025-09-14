الإثنين 15 سبتمبر 2025
لاكازيت يدخل التاريخ مع فريقه نيوم في الدوري السعودي

سجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم، هدفين تاريخيين لفريقه في مرمى نظيره ضمك، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

 

لاكازيت صاحب أول أهداف نيوم في الدوري السعودي

وبات لاكازيت صاحب أول أهداف نادي نيوم في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد صعوده إلى دوري الأضواء، ليكتب المهاجم الفرنسي تاريخًا جديدًا لنادي نيوم في الدوري السعودي.

 

نيوم يخسر الجولة الإفتتاحية أمام الأهلي

وكان نادي نيوم قد خسر في المباراة الأولى أمام أهلي جدة بهدف دون رد، ليفتتح سجله التهديفي في الدوري السعودي أمام نادي ضمك في الجولة الثانية من عمر المسابقة.

ويحمل نيوم الرقم 33 على قائمة الفرق التي تسجل الحضور في الدوري السعودي للمحترفين، على امتداده الطويل، وتحديدًا منذ تحولت المسابقة إلى ساحة المحترفين، قبل أن يشهد الموسم المقبل 2025-2026 ارتفاع المشاركين الجديد إلى 34 مع تأهل فريق النجمة.

ويستمد نادي نيوم الاسم من مدينة المستقبل التي تشكِّل واحدة من معالم الوطن الجديد، والتي تقع شمال غربي المملكة على ساحل البحر الأحمر، وتمتاز بتصاميمها المبتكرة وتقنياتها المتقدمة، مع مساعيها لتكون نموذجًا عالميًّا للاستدامة والتطور.

