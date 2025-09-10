نيوم يضم رسميا الأوروجوياني لوتشو من باهيا البرازيلي

أعلن نادي نيوم السعودي رسميا ضم الأوروجوياني لوتشيانو رودريجيز لاعب باهيا البرازيلي.

ونشرت الصفحات الرسمية لنادي نيوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التعاقد مع لوتشيانو رودريجيز تحت عنوان "القناص وصل".

وكشفت شبكة جلوبو البرازيلية أن نادي نيوم السعودي وافق على طلبات باهيا البرازيلي المادية من أجل ضم نجمه لوتشيانو رودريجيز، وأن الصفقة ستتم مقابل 20 مليون يورو + مليوني يورو كمكافآت، بالإضافة إلى 25% من قيمة بيعه مستقبلا.

وأصبح لوتشيانو ثالث لاعب في منتخب أوروجواي يتواجد بالدوري السعودي بعد داروين نونيز مهاجم الهلال وناثان نانديز جناح القادسية.

سيموني إنزاجي يحسم مصير انتقال ماركوس ليوناردو إلى نيوم

فيما أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" اتجاه نية نادي الهلال السعودي لإعارة المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو إلى نادي نيوم الذي يسعى لتدعيم خط هجومه قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية اليوم الأربعاء.

وتدرس إدارة نادي الهلال السعودي الموافقة على عرض محلي للاستغناء عن أحد لاعبيه، وهو ليوناردو، في إطار خطة لتقليص عدد الأجانب بقائمة الفريق بعد التعاقدات الصيفية الأخيرة.

وينتظر نادي الهلال القرار النهائي للإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني بشأن مصير ليوناردو، خاصة أن اللاعب سجل 17 هدفًا في 24 مباراة خلال الموسم الماضي وهو رقم مميز.

أزمة الأجانب بالهلال السعودي

كما ارتبط اسم الجناح البرازيلي كايو سيزار بالرحيل عن الفريق، حيث يخطط الهلال للاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب خلال هذا الصيف.

كان الهلال قد ضم مؤخرًا الحارس الفرنسي ماتيو باتويي، والظهير الأيسر ثيو هيرنانديز، إلى جانب المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، دون الاستغناء عن أي لاعب أجنبي حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.