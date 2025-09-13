الدوري السعودي، الهلال يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام القادسية

الدوري السعودي، سقط فريق الهلال في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه القادسية بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المملكة أرينا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات دوري المحترفين السعودي.

تقدم القادسية بالهدف الأول عن طريق اللاعب كرستوفر باه في الدقيقة 6 من اللقاء، ثم تعادل داروين نونيز للهلال في الدقيقة 49

وفي الدقيقة 51 عاود جوليان كوينونيس التقدم للقادسية بالهدف الثاني، ثم أدرك اللاعب روبين نيفيز التعادل للهلال في الدقيقة 73

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال السعودي تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مواجهة القادسية في الدوري السعودي

تشكيل الهلال أمام القادسية في الدوري السعودي

دخل فريق الهلال مباراته أمام القادسية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، متعب الحربي.

خط الوسط: ناصر الدوسري، سيرجي سافيتش، روبن نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، داروين نونيز

تشكيل الهلال أمام القادسية، فيتو

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة وحيدة، رفعت رصيد الهلال إلى 4 نقاط في المركز الرابع بترتيب الدوري السعودي، فيما ارتفع رصيد القادسية إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بعد أن خاض كل منهما مباراتين في دوري روشن

