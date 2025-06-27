نيوم السعودي يحسم صفقة الفرنسي لاكازيت

كشفت تقارير صحفية عن اقترب المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت من الانضمام إلى صفوف نادي نيوم، الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية، إلى أن لاكازيت، البالغ من العمر 34 عامًا، توصّل إلى اتفاق مبدئي مع نيوم يقضي بتوقيع عقد لمدة موسمين، عقب انتهاء عقده مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

وأضاف التقرير أن اللاعب أتم الفحوصات الطبية بنجاح، ولم يتبق سوى إنهاء بعض الإجراءات الإدارية البسيطة لإعلان الصفقة رسميًا.

ويأتي انتقال لاكازيت بعد فترة تألق جديدة له مع ليون منذ عودته إلى الفريق في صيف 2022، حيث استعاد بريقه بعد مسيرة حافلة قضاها مع أرسنال الإنجليزي استمرت خمسة مواسم.

وكانت عدة أندية سعودية قد أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات المهاجم الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية 2024، إلا أن نادي نيوم نجح في حسم الصفقة، في إطار سعيه لتدعيم صفوفه بعناصر خبرة بعد صعوده التاريخي إلى دوري روشن، إثر تتويجه بلقب دوري "يلو" للدرجة الأولى في الموسم الماضي.

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