بيراميدز يفوز على أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال ويضرب موعدا مع أهلي جدة (صور)

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوي، ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وسجل وليد الكرتي هدف التقدم لفريق نادي بيراميدز في الدقيقة 14، وأضاف مروان حمد الهدف الثاني في الدقيقة 74، وسجل مصطفى زيكو هدف فريق نادي بيراميدز الثالث في الدقيقة 85.

تشكيل بيراميدز أمام أوكلاند سيتي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي.

حكام مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

ويدير مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في طاقم تحكيم بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه الثنائي الأردني محمد الكلاف المساعد الأول، ومواطنه أحمد الرالي الحكم المساعد الثاني، بينما الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي.

وعلى تقنية الفيديو الطاقم الإماراتي، محمد عبيد خادم، ويعاونه مواطنه عيسى خليفة، ويراقب أداء الحكام القطري جاسم الهليل.

مباراة بيراميدز أوكلاند سيتي

وشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

ويواجهة بيراميدز نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم ٢٣ سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية، على لقب كأس القارات الثلاث.

