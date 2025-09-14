الشعور بالدوخة عند الاستيقاظ من الإصابات الشائعة الحدوث التى يشكو منها العديد من الكبار والصغار وقد انتهى سريعا أو تستمر طوال اليوم.

وأسباب الشعور بالدوخة عند الاستيقاظ، عديدة ومنها معروف وآخر غير معروف، ولكن يجب الاهتمام بعد معرفة السبب وعلاجه حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن الدوخة عند الاستيقاظ من النوم صباحا من الأعراض الشائعة التي يمر بها كثير من الأشخاص بدرجات متفاوتة، فقد يشعر البعض بعدم توازن أو دوران بسيط يزول خلال لحظات، بينما يعاني آخرون من دوار شديد قد يصاحبه غثيان أو صداع.

أسباب الشعور بالدوخة عند الاستيقاظ

وأضاف خليل، أن من أسباب الدوخة عند الاستيقاظ:-

انخفاض ضغط الدم الانتصابي، ويحدث عند الانتقال من وضع الاستلقاء إلى الوقوف بسرعة، حيث ينخفض ضغط الدم بشكل مؤقت، فيقل تدفق الدم إلى الدماغ، وهذا يحدث لدى الأشخاص كبار السن، ومن يعانون من الجفاف، ومن يتناولون أدوية مدرة للبول أو أدوية الضغط.

الجفاف ونقص السوائل، وقلة شرب الماء على مدار اليوم أو فقدان السوائل بسبب التعرق أو القيء أو الإسهال قد يؤدي لانخفاض حجم الدم، ويؤدي ذلك إلى شعور بالدوار خصوصا عند الاستيقاظ بعد ساعات طويلة من النوم دون شرب سوائل.

انخفاض مستوى السكر في الدم، وعند النوم لفترات طويلة دون تناول الطعام، قد ينخفض سكر الدم خاصة لدى مرضى السكري أو من يتبعون حميات قاسية، ويسبب هذا ضعف عام ودوار، وأحيانا رعشة أو تعرق.

مشاكل الأذن الداخلية، مثل التهاب الأذن الداخلية أو مرض منيير أو الدوار الموضعي الحميد الناتج عن حركة بلورات الكالسيوم داخل الأذن، يتميز الدوار الموضعي بحدوثه عند تغيير وضع الرأس أو النهوض من السرير.

اضطرابات النوم، وقلة النوم أو النوم المتقطع يضعف الجهاز العصبي ويؤدي لصداع ودوار عند الاستيقاظ.

انقطاع التنفس أثناء النوم يسبب نقص الأكسجين خلال الليل، ما يؤدي للشعور بالدوار صباحا.

نقص الحديد أو فيتامين ب12 يقلل كمية الأكسجين التي تصل للمخ، مما قد يسبب دوار عند النهوض.

بعض الأدوية مثل أدوية الضغط، المهدئات، ومضادات الاكتئاب أو أدوية الحساسية قد تؤثر في ضغط الدم أو توازن السوائل.

اضطراب نظم القلب أو ضعف ضخ الدم من القلب يؤدي أحيانا لدوار عند تغيير وضع الجسم.

القلق المزمن أو نوبات الهلع قد يظهران في صورة دوخة أو شعور بعدم الاتزان صباحا.

أسباب الشعور بالدوخة عند الاستيقاظ

نصائح لتخفيف الدوخة عند الاستيقاظ

وتابع، أنه للتخفيف من الشعور بالدوخة عند الاستيقاظ، يجب إتباع بعض النصائح، منها:-

القيام من السرير ببطء، اجلس قليلا على حافة السرير قبل الوقوف.

شرب كمية كافية من الماء يوميا، خاصة قبل النوم وفي الصباح.

تناول وجبة خفيفة مساء إذا كنت عرضة لانخفاض سكر الدم.

الحفاظ على ساعات نوم منتظمة وجودة نوم جيدة.

علاج أي التهابات أو أمراض بالأذن بعد استشارة الطبيب.

تجنب النهوض المفاجئ إذا كنت تتناول أدوية تؤثر على الضغط.

ممارسة تمارين التوازن أو تمارين الأذن الداخلية إذا شخص الطبيب الدوار الموضعي.

يجب استشارة الطبيب عند استمرار الدوار أو تزايده، خاصة إذا ترافق مع صداع شديد مفاجئ، وضعف أو خدر بالأطراف، واضطراب في الرؤية أو الكلام، وألم في الصدر أو خفقان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.