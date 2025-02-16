أسباب الدوخة المفاجئة وطرق العلاج

الدوخة هي مشكلة شائعة، تسبب الشعور بالدوار والارتباك، وقد يشعر الشخص وكأنه على وشك فقدان توازنه.

وقد تؤدي أشياء عديدة للشعور بـالدوار، مثل القلق أو رد الفعل تجاه الأدوية، ولكن الدوخة قد تكون أحد أعراض مشكلة طبية كامنة، وفقُا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

أسباب الإصابة بالدوخة

تحدث الدوخة عندما يؤثر شيء ما على الإحساس بالتوازن، حيث يتطلب الإحساس المستقر بالتوازن تدفقًا ثابتًا للمعلومات من الأذن والعين والأنسجة والجهاز العصبي المركزي.

ويستخدم الجهاز العصبي المركزي هذه المعلومات لإخبار الجسم بكيفية الحفاظ على التوازن.

عندما يعطل شيء ما التدفق، يمكن للجهاز العصبي المركزي معالجة المعلومات بشكل غير صحيح وقد تشعر بعدم الثبات والدوار، وقد تؤدي اضطرابات الأذن الداخلية والحالات العصبية والأدوية وحتى الإجهاد تشعر بالدوار.

اضطرابات الأذن الداخلية

الدوار الوضعي الانتيابي الحميد (BPPV)، يشعر الأشخاص المصابون بدوار الوضعي الانتيابي الحميد بإحساس بالدوران عندما يحركون رؤوسهم.

التهاب المتاهة، هو نظام الأذن الداخلية المسؤول عن السمع والتوازن.

التهاب العصب الدهليزي، يؤثر هذا الاضطراب على العصب الدهليزي القوقعي في الأذن الداخلية.

الدوخة الإدراكية الوضعية المستمرة، الدوخة التي تحدث بسبب الأشياء أو الأنشطة التي تدور حول الشخص، مثل التواجد حول الحشود، وتظهر أعراض الدوخة الإدراكية الوضعية المستمرة وتختفي.

التهابات الأذن الداخلية، قد يتداخل الالتهاب في الأذن الداخلية الناتج عن عدوى الأذن الفيروسية أو البكتيرية مع الرسائل التي ترسلها الأذن الداخلية إلى الدماغ.

حالات طبية أخرى

فقر الدم، فقر الدم هو عدم وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، الدوخة هي أحد أعراض فقر الدم الشائعة.

ورم العصب السمعي، قد تؤثر الأورام غير السرطانية في الأذن الداخلية على التوازن وتؤدي للشعور بالدوار.

مشاكل القلب والأوعية الدموية، وقد يشعر بالدوار بسبب مشكلات تؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ مثل عدم انتظام ضربات القلب (الرجفان الأذيني)، أو انخفاض ضغط الدم (انخفاض ضغط الدم)، أو ضيق الشرايين (تصلب الشرايين).

ارتجاج المخ، تتسبب إصابة الرأس هذه في إتلاف الدماغ وتسبب الدوخة، من بين أعراض أخرى.

أمراض أو اضطرابات عصبية، الصداع النصفي والتصلب المتعدد ومرض باركنسون هي أمثلة على الاضطرابات العصبية التي تؤثر على الإحساس بالتوازن وتجعل الشخص يشعر بالدوار.

أسباب شائعة أخرى

تشمل الحالات الطبية والقضايا الأخرى التي قد تسبب الدوخة ما يلي:

القلق والتوتر، وقد يشعر الشخص بالدوار إذا كان يتنفس بسرعة لأنه قلق أو تحت ضغط.

التسمم بأول أكسيد الكربون، يسبب استنشاق أول أكسيد الكربون الدوخة.

الجفاف، الدوخة هي أحد أعراض الجفاف الشديد.

انخفاض نسبة السكر في الدم، الدوخة المفاجئة هي أحد أعراض نقص السكر في الدم.

الأدوية، غالبًا ما تسبب أدوية ضغط الدم الدوخة.

دوار الحركة، وقد يؤدي دوار الحركة إلى الشعور بالدوار ويؤثر على التوازن.

علاج الدوخة

يعتمد علاج الدوخة على السبب، وعلى سبيل المثال، إذا كان الشخص يشعر بالدوار بسبب الإصابة بعدوى في الأذن الداخلية، فسيقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بعلاج العدوى.

وإذا كان يتناول أدوية تؤدي للشعور بالدوار، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية بالحد من الأنشطة حتى يتكيف الجسم مع الدواء، ويستفيد بعض الأشخاص من مجموعة اختبار الدهليزي للمساعدة في تحديد ما إذا كانت الدوخة ناتجة عن مشكلة في الأذن الداخلية وعلاج إعادة تأهيل الدهليزي (VRT) للمساعدة في علاج الدوخة، ويتضمن علاج إعادة تأهيل الدهليزي تمارين لإدارة أعراض الدوخة.

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