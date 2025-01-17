أسباب الدوخة المستمرة، أخطرها أورام المخ والسكتة الدماغية

تصدرت أسباب الدوخة المستمرة محركات البحث لمعرفة أسباب الشعور بالدوخة المستمرة وطرق علاجها.

أسباب الدوخة المستمرة

والدوخة هي شعور بالخفة أو الدوران، وقد تكون مؤقتة أو مستمرة، ويشعر معظم الناس بالدوار من وقت لآخر، ونادرًا ما يكون ذلك علامة على وجود مشكلة خطيرة.

ويوجد بعض الأسباب الشائعة للدوخة المستمرة بحسب منظمة الصحة العالمية منها:



1- التهاب الأذن الداخلية أو التهاب الأذن الوسطى يؤثران على التوازن والسمع.



2- أورام المخ.



3- التهاب المخ يؤثر على التوازن والحركة.



4- السكتة الدماغية



5- التهاب الأعصاب

6- الاكتئاب والقلق والتوتر

7- نقص الفيتامينات منها فيتامين ب12 أو فيتامين د.



8-نقص الحديد



9- التغيرات الهرمونية خلال الحمل أو انقطاع الطمث.



10- بعض الأدوية تؤثر على التوازن والحركة.

11- النوم السيئ يؤثر على التوازن والحركة.

أعراض الدوخة المستمرة

وتشمل أعراض الدوخة المستمرة:



1-الدوخة المستمرة.

2-الشعور بالخفة.

3- الشعور بالدوران.

4- الصداع.

5-الغثيان.

6- القيء.

7- الارتباك.

8- الصعوبة في المشي.



وتتضمن الأسباب الشائعة للإصابة بالدوخة منها:

١- انخفاض ضغط الدم

٢-الصداع النصفي

٣-التوتر أو القلق

٤-انخفاض نسبة السكر في الدم

٥-الجفاف أو الإجهاد الحراري

٦-دوار الحركة أو السفر

٧-فقر الدم



يمكن أن يكون سبب الدوخة أيضا حالات مثل:

اضطرابات الدماغ

مرض منيير والتهاب المتاهة

مشاكل في العين

أمراض القلب

يمكن أن يحدث الشعور بالدوار والإغماء أيضًا عندما ينخفض ​​تدفق الدم إلى المخ أو الإصابة بالحالات الآتية:

تعاني من الجفاف

تعاني من مستويات عالية من الألم

تقف وتنخفض ضغط الدم

تقف لفترات طويلة من الوقت



يجب استشارة الطبيب عند ظهور هذه الأعراض منها:

١- ألم أو ضغط أو ثقل أو ضيق في الصدر أو الكتفين أو الرقبة أو الذراعين أو الفك أو الظهر

٢- غثيان أو تعرق بارد

٣-ضيق في التنفس

٤-خدر أو ضعف في الوجه أو الذراعين

٥- صعوبة في التحدث أو الفهم أو البلع

٦- تغيرات في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما

٧- ارتباك أو فقدان الوعي

أعراض الدوخة

وتتضمن طرق العلاج:

1.استشارة الطبيب لتحديد السبب.

2. تناول الأدوية المخصصة.

3. ممارسة التمارين الرياضية.

4. تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

5. الحفاظ على نوم جيد.

6. تجنب التوتر والقلق.

7. شرب الماء بكميات كافية.

كيفية التعامل مع الدوخة

إذا كنت تشعر بالدوار أو خفة الرأس، فهناك بعض الطرق التي تساعدك على التعامل مع الأعراض.

وعندما تشعر بالدوار، توقف عما تفعله واجلس حتى يزول، يمكنك أيضًا الاستلقاء بشكل مسطح.

هل يمكن الحماية من الدوخة؟



غالبًا ما يعتمد منع الدوخة على سبب الدوخة. ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها:

١- تأكد من شرب كمية كافية من الماء.

٢- استرح قدر الإمكان.

٣- غيّر وضعيتك ببطء، خاصة عندما تقف بعد الاستلقاء.

٤- حاول الجلوس لبضع دقائق قبل الوقوف.

٥- تجنب الحركات المفاجئة والسريعة للرأس، مثل النظر لأعلى أو حولك بسرعة كبيرة.

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