أسباب وتأثيرات دوالي الخصية وطرق علاجها المختلفة

تعتبر دوالي الخصية، حالة شائعة تصيب الذكور، وهي عبارة عن تضخم في الأوردة داخل كيس الصفن، وتحديدًا في الشبكة الوريدية المحيطة بالخصية، والمعروفة باسم "الضفيرة الوريدية المحلاقية".

ويُعد كيس الصفن عبارة عن كيس جلدي يضم الخصيتين، ويحتوي على الشرايين والأوردة التي تغذيهما بالدم. ويحدث هذا التضخم نتيجة لخلل في تدفق الدم داخل هذه الأوردة، وهو ما يشبه الدوالي التي تظهر في الساقين، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أسباب وتأثيرات دوالي الخصية

تتكون دوالي الخصية عادة خلال فترة البلوغ، وتظهر بشكل أكثر شيوعًا في الجانب الأيسر من كيس الصفن، نظرًا للاختلافات التشريحية بين الجانبين. وعلى الرغم من ندرة حدوثها في الجانبين معًا، إلا أنها قد تحدث.

قد لا تتسبب الدوالي في أي أعراض، لكن في بعض الحالات، قد تؤدي إلى:

انخفاض إنتاج الحيوانات المنوية وجودتها، مما قد يؤدي إلى العقم.

ضمور أو انكماش في حجم الخصية.

ظهور كتلة في إحدى الخصيتين.

تورم في كيس الصفن.

شعور بآلام متكررة وخفيفة في كيس الصفن.

ظهور أوردة متضخمة أو ملتوية في كيس الصفن، توصف غالبًا بأنها تشبه "كيس من الديدان".

تحدث الدوالي بسبب ضعف في الصمامات أحادية الاتجاه الموجودة داخل الأوردة، والتي تعمل على إعادة الدم من الخصيتين إلى القلب. عندما تفشل هذه الصمامات في عملها بشكل صحيح، يتجمع الدم داخل الوريد ويؤدي إلى تضخمه بمرور الوقت. لا يوجد سبب واضح ومحدد لتكون الدوالي الخصوية، كما لا توجد عوامل خطر مؤكدة.

تعد دوالي الخصية من الحالات الشائعة، حيث تصيب حوالي 15% من الذكور البالغين، ونحو 35% من الرجال الذين يعانون من العقم الأولي. وهي أكثر انتشارًا بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا.

علاج دوالى الخصية

بعد التشخيص، تُصنف الدوالي إلى ثلاث درجات سريرية (من 1 إلى 3) بناءً على حجم التورم. الدرجة الأولى هي الأصغر، بينما الدرجة الثالثة هي الأكبر. لا يؤثر حجم الدوالي بالضرورة على خطة العلاج، حيث لا تتطلب كل الحالات علاجًا. يعتمد قرار العلاج على درجة الانزعاج أو مشاكل الخصوبة التي يعاني منها المريض.

وقد لا يكون علاج الدوالي ضروريًا دائمًا، ولكن قد يُنصح به في الحالات التالية:

إذا كانت تسبب الألم.

إذا كانت تسبب ضمور الخصية.

إذا كانت تؤثر على الخصوبة.

ويمكن للعلاج المبكر أن يحسن من فرص إنتاج الحيوانات المنوية. في بعض الأحيان، يمكن أن يوفر ارتداء ملابس داخلية ضيقة أو واقي رياضي الدعم اللازم للتخفيف من الألم أو الانزعاج. أما في الحالات التي تتفاقم فيها الأعراض، فقد تكون الإجراءات الطبية ضرورية، مثل:

استئصال الدوالي: عملية جراحية بسيطة تستغرق يومًا واحدًا، يقوم فيها طبيب المسالك البولية بربط الأوردة غير الطبيعية من خلال شق في البطن أو الحوض، مما يسمح للدم بالتدفق عبر الأوردة السليمة.

الانصمام: إجراء أقل توغلًا يستغرق يومًا واحدًا، يتم فيه إدخال قسطرة صغيرة من خلال وريد في الفخذ أو الرقبة، ثم يوضع ملف في القسطرة ليصل إلى الدوالي، مما يمنع وصول الدم إلى الأوردة غير الطبيعية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

غالبًا ما لا تتطلب دوالي الخصية علاجًا، ويتم اكتشافها خلال الفحص البدني الروتيني أو تقييم الخصوبة. ومع ذلك، ينبغي استشارة الطبيب في الحالات التالية:

إذا كانت الدوالي كبيرة الحجم.

إذا كانت الخصيتان صغيرتين جدًا.

إذا كان عدد الحيوانات المنوية منخفضًا

كما يجب مراجعة الطبيب عند ملاحظة أي من الأعراض التالية:

آلام خفيفة أو نابضة في كيس الصفن، الخصية، أو منطقة الفخذ.

تورم في كيس الصفن.

انكماش الخصية المصابة.

ظهور كتلة أو انتفاخ على كيس الصفن.

تغير في حجم إحدى الخصيتين أو كلتيهما.

ضعف في الخصوبة.

