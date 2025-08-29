باستثناء الفلمنك والشيدر، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم بالأسواق

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر الجبن الأبيض بجميع الأنواع، كما انخفض سعر الجبنة الرومي والجودا، بينما ارتفعت أسعار الجبنة الشيدر والفلمنك في المحال التجارية.

أبرز التحركات في أسعار الجبن بالأسواق

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل: سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لأخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبن الأبيض “أصناف متعددة” نحو 13 جنيها وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 120 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 73 جنيهًا إلى 160 جنيها.

انخفاض أسعار الجبنة جودا في الأسواق

بينما انخفضت أسعار الجبنة جودا بنحو 25 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 443 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الجبن جودا بين 400 إلى 490 جنيها في الأسواق.

ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 46.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 529 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 370 جنيها إلى 655 جنيهًا.

انخفاض أسعار الجبن الرومي في الأسواق

وعن أسعار الجبن الرومي وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 265 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 9 جنيهات عن سعرها السابق، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 300 جنيه.

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية انخفاضًا يقدر بـ 10 جنيهات عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 132 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 90 جنيها إلى 160 جنيهًا.

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي انخفاضًا يقدر بـ 17 جنيها مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 147 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

ارتفاع أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 28 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 340 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 150 جنيهًا إلى 538 جنيهًا.

