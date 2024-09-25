طريقة عمل العيش الفينو في فرن البوتجاز

طريقة عمل العيش الفينو، الفينو من أنواع الخبز الشهيرة التي تستخدم في عمل السندويتشات ومع بدء الدراسة يزداد الإقبال عليه.

وطريقة عمل العيش الفينو، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومع غلاء الأسعار تفضل ربات البيوت تحضيره في المنزل للتوفير فى الميزانية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل العيش الفينو فى فرن البوتجاز.

مكونات عمل العيش الفينو:

4 أكواب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زبدة

1/2 كوب حليب دافئ

1/2 كوب ماء دافئ (أو حسب الحاجة)

بيضة واحدة (لدهن الوجه)

سمسم أو حبة البركة للتزيين (اختياري)

طريقة عمل العيش الفينو، فيتو

طريقة عمل العيش الفينو:

في وعاء صغير، اخلطي الخميرة مع السكر والماء الدافئ، واتركي الخليط لمدة 5-10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة ويصبح الخليط رغويًا.

في وعاء كبير، ضعي الدقيق وأضيفي إليه الملح والزبد.

قومى بخلطهم جيدًا حتى تتوزع الزبد بشكل متساوٍ في الدقيق.

أضيفي خليط الخميرة إلى الدقيق، ثم أضيفي الحليب تدريجيًّا، واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.

إذا كانت العجينة جافة، يمكنك إضافة المزيد من الماء.

استمرى في العجن لمدة 10 دقائق حتى تصبح العجينة لينة ومرنة.

يمكنك العجن بإستخدام اليد أو العجانة الكهربائية.

غطى العجينة بمنشفة نظيفة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا أو حتى يتضاعف حجمها.

بعد أن تختمر العجينة، قومى بتقسيمها إلى كرات صغيرة بحجم مناسب.

ثم قومى بلف كل كرة بشكل أسطواني ليصبح لديك قطع خبز طويلة (فينو).

ضعى قطع الفينو على صينية خبز مدهونة بالزبد أو مغطاة بورق الزبدة.

اتركى العجين يرتاح لمدة 30 دقيقة أخرى ليختمر مرة ثانية.

ادهنى وجه الفينو بالبيضة المخفوقة.

يمكنك رش السمسم أو حبة البركة على الوجه إذا رغبت في ذلك.

سخنى الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية (390 فهرنهايت).

اخبزى الفينو لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا من الأعلى.

اتركى الفينو ليبرد قليلًا قبل التقديم.

يمكن تناوله مع الجبن أو أي حشوة مفضلة لديك.

للحصول على فينو طري، يمكن وضع صينية ماء داخل الفرن أثناء الخبز للحفاظ على الرطوبة.