مخاطر الإفراط في تناول العيش الفينو، تعرف عليها

مخاطر تناول العيش الفينو، الفينو من المخبوزات الشهيرة على مستوى العالم وهو نوع من أنواع الخبز المخصص لعمل الساندويتشات.

ومخاطر تناول العيش للفينو، عديدة لأنه محضر من الدقيق الأبيض وينصح الخبراء بتناوله باعتدال ويفضل الامتناع عنه حفاظا على الصحة.

ويقول الدكتور أحمد البدوي استشارى السمنة والعلاج الطبيعي، إن العيش الفينو مدمر للصحة، وللأسف هو من أنواع الخبز استهلاكا في العديد من الدول، ويتميز بقوامه الطري وطعمه المقبول خاصة لدى الأطفال، لكنه رغم ذلك يحمل العديد من الأضرار الصحية، خاصة عند تناوله بكثرة أو اعتماده كمصدر أساسي للطاقة.

مخاطر تناول العيش الفينو

مخاطر تناول العيش الفينو

وأضاف البدوي، أن من مخاطر تناول العيش الفينو:-

سبب رئيسى فى التهاب جدار المعدة والاصابه بالميكروب الحلزوني والإصابة بمقاومهة الانسولين.

محفز لمرض الروماتويد ومدمر للبنكرياس وقاهر للكبد.

يسبب تشتت الانتباه وعدم تركيز وعصبية للأطفال، ليس له أى فوائد لهم سوى أنه فاتح للشهية.

ارتفاع مؤشر السكر في الدم، والعيش الفينو مصنوع من دقيق أبيض مكرر، خال من الألياف والبروتينات مما يؤدي إلى امتصاصه بسرعة في الجسم، وبالتالي رفع مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ، وهذا قد يسبب مشكلات لمرضى السكري ويزيد من احتمالية الإصابة به.

بسبب ارتفاع السعرات الحرارية فيه وافتقاره للألياف، فإن العيش الفينو لا يشعر بالشبع لفترات طويلة، مما يدفع الأشخاص لتناول كميات أكبر من الطعام، وهو ما قد يؤدي إلى السمنة.

عملية تكرير الدقيق تفقد القمح معظم عناصره الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، وبالتالي فإن العيش الفينو يعتبر فقير فى القيمة الغذائية مقارنة بخبز القمح الكامل.

نقص الألياف في العيش الفينو يؤدي إلى بطء حركة الأمعاء وزيادة فرص الإصابة بالإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي.

تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة، مثل تلك الموجودة في العيش الفينو، يرتبط بزيادة الدهون الثلاثية في الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

نصائح لتجنب مخاطر العيش الفينو

وتابع، أنه لتجنب مخاطر تناول العيش الفينو، يجب الامتناع عنه تماما، واستبدال العيش الفينو بخبز الحبوب الكاملة، مثل العيش البلدي أو خبز الشوفان، لما يحتويانه من ألياف وعناصر غذائية مفيدة تساعد على الإحساس بالشبع وتحسين الهضم، ويحمى من الأمراض التى ذكرناها بالأعلى، وذلك حفاظا على صحة الكبار والصغار.

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