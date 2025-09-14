أمين منظمة التعاون الإسلامي: يجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل جراء عدوانها على قطر

قال حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: إنه يجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل جراء عدوانها على قطر.



وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إننا جميعنا مقتنعون بضرورة تعزيز التعاون العربي الإسلامي مع دولة قطر.



وتابع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: يجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل بسبب عدوانها على قطر.



واستطرد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: نعرب عن تضامننا مع دولة قطر بعد الانتهاك الإسرائيلي الإجرامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.