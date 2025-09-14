الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت 0/1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز

طلائع الجيش، فيتو
طلائع الجيش، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش ضد مودرن سبورت بنتيجة 0/1 للطلائع، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، في الدوري المصري الممتاز.

سجل إسماعيل أورو هدف طلائع الجيش في شباك مودرن سبورت في الدقيقة 32 من ضربة جزاء.

تشكيل طلائع الجيش ضد مودرن سبورت 

محمد شعبان، عمرو طارق، محمد فتح الله، حسام السويسي، علي حمدي، غيث عبدالله، حامد الجابري، مصطفى جابر، خالد محمد عوض، أحمد علاء الدين، إسماعيل أورو.

تشكيل مودرن سبورت أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد أبو جبل. 

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، طارق سيد، علي فوزي.

خط الوسط: أحمد يوسف، غنام محمد، رشاد المتولي.

خط الهجوم: حسام حسن، أرنولد إيبا، محمود ممدوح.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، وليد علي، محمد مسعد، عماد حمدي، محمود شعبان، علي زعزع، جودوين شيكا، محمد هلال، آدم رجم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طلائع الجيش مودرن سبورت طلائع الجيش ضد مودرن سبورت الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

مواد متعلقة

تشكيل طلائع الجيش لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

حسام حسن يقود مودرن سبورت أمام طلائع الجيش في الدوري

الخطيب يشعل حماس الأهلي قبل اختبار إنبي الصعب

الدوري في ميت عقبة، ميدو: الزمالك أفضل من الأهلي وبيراميدز.. وبيريزا كشف كل اللاعبين

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين ليفربول وبيرنلي بعد مرور 75 دقيقة (صور)

المصريون ضربوه، جندي إسرائيلي يعتدي على مظاهرة مؤيدة لفلسطين باليونان (فيديو)

بهدف +90، محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بيرنلي وتصدر الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، ليفربول يبحث عن الهدف الأول أمام بيرنلي بعد 60 دقيقة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

مأساة فتيات الكهف تثير غضب المصريين، قصة سيدتين وطفلة أصبن بالهلع واعتزلن الناس

ضبط شبكة دعارة بحدائق أكتوبر تديرها سيدات ورجل سبق اتهامه جنائيا

تفاصيل لقاء السيسي مع رئيسي "سكاتك" النرويجية و"صنجرو" الصينية (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التكسب من حفظ القرآن الكريم

وُلد الهُدى (الحلقة الثالثة والعشرون)، فضائل النبي لا تعد ولا تُحصى

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads