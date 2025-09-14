طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت 0/1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز

انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش ضد مودرن سبورت بنتيجة 0/1 للطلائع، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، في الدوري المصري الممتاز.

سجل إسماعيل أورو هدف طلائع الجيش في شباك مودرن سبورت في الدقيقة 32 من ضربة جزاء.

تشكيل طلائع الجيش ضد مودرن سبورت

محمد شعبان، عمرو طارق، محمد فتح الله، حسام السويسي، علي حمدي، غيث عبدالله، حامد الجابري، مصطفى جابر، خالد محمد عوض، أحمد علاء الدين، إسماعيل أورو.

تشكيل مودرن سبورت أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، طارق سيد، علي فوزي.

خط الوسط: أحمد يوسف، غنام محمد، رشاد المتولي.

خط الهجوم: حسام حسن، أرنولد إيبا، محمود ممدوح.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، وليد علي، محمد مسعد، عماد حمدي، محمود شعبان، علي زعزع، جودوين شيكا، محمد هلال، آدم رجم.

