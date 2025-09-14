الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مكتبة مصر العامة تستضيف ندوة "الموسيقى العربية.. عمر من الإبداع"

مكتبة مصر العامة،
مكتبة مصر العامة، فيتو

أعلنت مكتبة مصر العامة عن استضافتها لأمسية موسيقية مميزة بعنوان "الموسيقى العربية.. عمر من الإبداع"، وذلك في إطار جهودها لإثراء المشهد الثقافي والفني.

وتُعقد الندوة غدًا، الاثنين الموافق 15 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بقاعة الندوات في الدور الثالث بمقر المكتبة الرئيسية بالجيزة.

يشارك في الندوة نخبة من المبدعين والمتخصصين في مجال الموسيقى، وهم: محمد عبد العزيز، مدير عام إذاعة القاهرة الكبرى بالهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور طارق عباس، الملحن والكاتب في جريدة المصري اليوم، الدكتور محمد شبانة، أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون، الدكتور حسن محيي الدين، المطرب والملحن، الدكتور عبد الحميد يحيى، الأستاذ المحاضر بأكاديمية الشرطة.

وتتناول الندوة تاريخ الموسيقى العربية وإبداعاتها الخالدة، وتهدف إلى تسليط الضوء على مكانتها كجزء أساسي من الوجدان العربي. وذلك على أن يكون الحضور مجاني للجمهور.

