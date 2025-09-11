الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مكتبة الإسكندرية تُصدر فيلم "أمير الخرائط"

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 أصدرت مكتبة الإسكندرية، ضمن سلسلتها الوثائقية القصيرة "عارف... أصلك مستقبلك"، فيلمًا جديدًا بعنوان “أمير الخرائط: المجموعة الكمالية”، والذي يسلط الضوء على موسوعة الأمير يوسف كمال الفريدة، والتي تُعد إرثًا جغرافيًا وتاريخيًا لا مثيل له، حيث جمعت خرائط مصر وإفريقيا عبر العصور.

 

منتخب شباب الفراعنة ينهي استعداداته لبطولة أفريقيا للطائرة

لجنة من الفيفا تعاين استاد الدفاع الجوي قبل مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي (صور)


يعرض الفيلم هذه الموسوعة الفريدة، ويكشف عن العبقرية الشغوفة للأمير يوسف كمال. لقد كان عاشقًا لمصر، رحالة، ومكتشفًا للآثار، ومحبًا للفنون، ومؤسسًا لمدرسة الفنون الجميلة عام 1905، وسياسيًا وطنيًا شارك في نداء الأمة إبان ثورة 1919فعلى مدار ما يقرب من 13 عامًا، جاب الأمير أروقة أعرق المكتبات والمتاحف العالمية في باريس ولندن والفاتيكان وفيينا وبرلين وليدن، ليجمع كل الخرائط التي توثق تطور جغرافية مصر وإفريقيا وحوض النيل من عصور ما قبل بطليموس وحتى بداية عصر النهضة الأوروبية.


يأتي هذا الفيلم ضمن جهود مكتبة الإسكندرية الدؤوبة لتوثيق التراث الثقافي والتاريخي الغني لمصر، وإتاحته للجمهور في قالب جذاب ومُلهم، بهدف تعزيز الوعي بالهوية والتاريخ المشترك، وإبراز كيف تحكي صفحات التاريخ والخرائط أعظم القصص عن شخصيات استثنائية وعن قارات بأكملها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتبه الإسكندرية يوسف كمال الفريدة مصر

مواد متعلقة

أمن الفيوم يكثف جهوده لكشف غموض العثور على رضيع بالطريق الدائري

حبس رضا عبد العال لرفضه دفع 1.7 مليون جنيه لصالح قناة النهار

منتخب شباب الفراعنة ينهي استعداداته لبطولة أفريقيا للطائرة

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads