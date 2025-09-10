"رؤى متعددة"، مكتبة الإسكندرية تحتفي بجمال المدينة من خلال عدسة التصوير

"المدينة بعدسات مختلفة"

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات، بمشاركة "نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي"، فعالية بعنوان "الإسكندرية رؤى متعددة"، في الفترة من 15 إلى 27 سبتمبر 2025.

تبدأ الفعالية بمحاضرة يوم 15 سبتمبر 2025 الساعة الثالثة عصرًا بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، يعقبها افتتاح معرض تصوير فوتوغرافي الساعة الخامسة عصرًا بقاعة المعارض الغربية، ويستمر حتى يوم 27 سبتمبر 2025.

وتسلط المحاضرة الضوء على أهمية مدينة الإسكندرية وموقعها وتراثها الحضاري والثقافي وطبيعتها التعددية، وسوف يقدمها الدكتور محمد عبد القادر راشد؛ أستاذ الجغرافيا التاريخية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، والدكتور الحسين عبدالبصير؛ مدير إدارة متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، والمهندس محمد فتحي العواد؛ مهندس معماري وقائم بأعمال نائب مدير مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية، والباحثة ياسمين حسين؛ رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة "الإنسان والمدينة" للأبحاث الإنسانية.

ويحوي المعرض المصاحب للفعالية على مجموعة من المشروعات الفنية لمصورين فوتوغرافيين وثَّقوا مظاهر التفاعل الحضاري الثقافي للمدينة، ويتضمن أيضًا عدة أنشطة منها ورشة عمل بعنوان "الهوية الفوتوغرافية لمكتبة الإسكندرية"، يقدمها الفنان علاء الباشا.

إضافة لعدة لقاءات: أولها "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تحرير الصور الفوتوغرافية" مع الفنان عاصم الصبان، ثم لقاء "الجماليات التشكيلية للصورة الفوتوغرافية" مع الفنان كريم الدغيدي، و"البحث عن جذر" مع الفنان أحمد ناجي، و"صورة الإسكندرية...تمثيلات أدبية" مع عبد الرحيم يوسف، ولقاء آخر بعنوان "الإسكندرية تحلق: مناقشة رواية طيران" مع محمد جمال، وأخيرًا مناقشة لنادي الكتاب عن "تاريخ بينالي الإسكندرية خلال خمسون عامًا (1955م-2005م)".

